Hoy es un día clave para todos los monotributistas, según el anuncio de ARCA

La agencia actualizó el Monotributo con subas en cuotas y nuevos topes de facturación que impactan en todos los contribuyentes: conocé los detalles.

El vencimiento del monotributo es el mismo para todas las categorías.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó que este 20 de marzo de 2026 vence el pago mensual del monotributo, una de las obligaciones fiscales más importantes para millones de trabajadores independientes en la Argentina.

El vencimiento es uniforme para todas las categorías, por lo que todos los contribuyentes deben cumplir con el pago dentro de esta fecha para evitar recargos o inconvenientes en su situación fiscal. Este régimen simplificado incluye en una sola cuota el pago de impuestos, aportes jubilatorios y obra social. Desde el organismo remarcan que el incumplimiento puede generar intereses, bloqueos en el sistema o incluso la exclusión del régimen en casos reiterados.

Además, ARCA viene intensificando los controles mediante el cruce de datos con bancos, tarjetas y billeteras virtuales , lo que hace cada vez más importante mantener los pagos al día y correctamente registrados. En este contexto, el vencimiento de hoy no solo es una obligación mensual, sino también un punto clave para sostener la regularidad dentro del sistema tributario.

El pago del monotributo puede realizarse de forma completamente digital, lo que facilita el cumplimiento de la obligación, sin necesidad de asistir a una entidad bancaria. Las principales opciones habilitadas por ARCA son:

El método más utilizado consiste en generar un VEP desde el portal oficial del organismo y luego abonarlo a través del banco. También existe la posibilidad de adherirse al débito automático , una herramienta recomendada para evitar olvidos y asegurar el pago en término todos los meses.

Además, el sistema permite verificar el estado de cuenta, consultar deudas y descargar comprobantes de pago, lo que facilita el control de la situación fiscal del contribuyente. ARCA recomienda utilizar siempre los canales oficiales para evitar errores o demoras en la acreditación del pago.

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Cuánto tengo que pagar del monotributo según mi categoría

El monto a pagar varía según la categoría del monotributo, que se determina en función del nivel de facturación anual del contribuyente. En marzo, ARCA aplicó una actualización del 14,3% en las cuotas mensuales, en línea con la inflación acumulada del último período. Los valores vigentes son:

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)

Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)

En las categorías más altas, los montos pueden superar ampliamente estos valores, dependiendo del nivel de ingresos. Cada cuota incluye tres componentes: impuesto integrado, aportes jubilatorios y obra social.

El monto final depende también del tipo de actividad, ya que no es el mismo valor para servicios que para venta de bienes. Por eso, es clave que cada contribuyente verifique su categoría para evitar inconsistencias o pagos incorrectos.

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ARCA: escalas vigentes del monotributo

El Monotributo está organizado en categorías que van desde la A hasta la K, según distintos parámetros económicos. El principal criterio es la facturación anual, aunque también se consideran consumo de energía eléctrica, superficie afectada a la actividad y monto de alquileres. Las escalas vigentes en marzo de 2026 establecen los siguientes topes de ingresos:

Categoría A : hasta $10.277.988

Categoría B : hasta $15.058.447

Categoría C : hasta $21.113.696

Categoría D : hasta $26.212.853

Categoría E: hasta $30.833.964

Las categorías continúan hasta la K, con límites que superan los $100 millones anuales. Estos valores se actualizan periódicamente para adaptarse a la inflación y evitar que los contribuyentes queden fuera del régimen por aumentos nominales en sus ingresos. La recategorización es obligatoria dos veces al año, en enero y julio, y se realiza tomando en cuenta la actividad de los últimos 12 meses.

Además, ARCA puede aplicar recategorizaciones automáticas cuando detecta diferencias entre los ingresos declarados y los movimientos financieros. Por eso, especialistas recomiendan revisar periódicamente la situación fiscal y mantener actualizados los datos. El vencimiento del monotributo de este 20 de marzo se presenta como una fecha clave dentro del calendario fiscal. Cumplir con esta obligación no solo evita sanciones, sino que también permite mantener el acceso a beneficios como la cobertura de salud y los aportes jubilatorios.