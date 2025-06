ARCA: cuándo vence el monotributo en junio 2025

Conocé la fecha de vencimiento exacta para que el organismo no agregue intereses al pago.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó las próximas fechas de vencimiento del monotributo . A diferencia de otros meses, habrá una pequeña modificación de días en el plazo de junio, por lo que los contribuyentes deben estar atentos para no cumplir con las obligaciones establecidas.

En caso de no pagar el monotributo en tiempo y forma, la ex AFIP comenzará a agregar intereses. Sin embargo, si pasan más de 10 meses desde el último pago, el organismo dará de baja del régimen al contribuyente automáticamente y no podrá acceder a su obra social o facturar.