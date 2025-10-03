ARCA ofrece una categoría de monotributo especial para trabajadores que necesitan promocionar su actividad







Descubrí cómo ingresar a este régimen que permite a sus contribuyentes no abonar una parte de la cuota mensual.

Los contribuyentes del monotributo promovido están exentos de pagar una parte de la cuota mensual del régimen.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece distintas categorías dentro del régimen simplificado del monotributo, que se adaptan a las distintas necesidades de sus contribuyentes. Un ejemplo de ello es el monotributo promovido, al que podrán acceder solamente aquellos trabajadores que necesitan promocionar su actividad.

Los contribuyentes del monotributo promovido pueden acceder a los mismos beneficios que el régimen ordinario, como el acceso a distintas obras sociales. Sin embargo, ellos cuentan con un beneficio monetario extra.

ARCA: qué es el monotributo promovido

El monotributo promovido es un régimen de inclusión social dirigido a trabajadores que necesiten de una mayor promoción de su actividad para lograr su inserción en la economía formal y el acceso a la igualdad de oportunidades.

Con esta categoría, los contribuyentes quedarán eximidos de abonar el componente impositivo de la cuota mensual, pero podrán realizar aportes jubilatorios.

Requisitos para acceder al monotributo promovido

Para poder ingresar a este régimen tributario, los contribuyentes de ARCA deberán cumplir los siguientes requisitos: Ser mayor de 18 años .

. Desarrollar exclusivamente una actividad independiente , que no sea de importación, y no poseer local o establecimiento estable.

, que no sea de importación, y no poseer local o establecimiento estable. Que la actividad sea la única fuente de ingresos , excepto los ingresos provenientes de planes sociales, incluidos los de carácter alimentario dispuestos por el Ministerio de Desarrollo Social.

, excepto los ingresos provenientes de planes sociales, incluidos los de carácter alimentario dispuestos por el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando se trate de locación o prestación de servicios, no llevar a cabo en el año calendario más de 6 operaciones con un mismo sujeto , ni superar en cada una de estas operaciones la suma de $127.189,40 .

, ni superar en cada una de estas operaciones la suma de . No ser empleador ni estar inscripto del Impuesto sobre los Bienes Personales .

. No haber obtenido en los 12 meses calendario anteriores a la adhesión, ingresos brutos superiores al límite correspondiente a la Categoría A .

superiores al límite correspondiente a la . En el caso de graduados universitarios, no se deben haber superado los 2 años desde la fecha de expedición del título y debe haberse obtenido sin la obligación de pago de matrículas ni cuotas por los estudios cursados. Cómo inscribirse al monotributo promovido monotributo.png Para poder ingresar al monotributo promovido, es necesario darse de alta en el régimen simplificado. Para ello, se deberá seguir una serie de pasos: Ingresá con tu CUIT y clave fiscal al portal personal ARCA. Ingresar al servicio Monotributo y seleccionar "Darse de Alta". Para determinar el tipo de monotributo, seleccionar la opción que corresponda para responder a la pregunta "¿Cómo vas a trabajar?": El sistema mostrará en la sección "Aportes de Jubilación" que se deberá abonar mensualmente el 1% de la facturación del mes, siempre que supere un importe mínimo. Seleccionar la obra social de preferencia. Verificar que los datos que muestra el sistema sean correctos.

