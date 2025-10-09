Diego Giacomini advirtió que el swap con EEUU es "una peligrosa intromisión en la política monetaria argentina"







El economista y exsocio de Javier Milei criticó el swap de u$s20.000 millones con el Tesoro estadounidense y alertó sobre el riesgo de que “un jugador gigante intervenga discrecionalmente” en el mercado local.

Diego Giacomimi criticó el swap de 20.000 millones de dólares con EEUU: Mariano Fuchila

El economista Diego Giacomini, exsocio y examigo del presidente Javier Milei, lanzó una dura crítica al reciente acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos, que contempla un swap de divisas por u$s20.000 millones y la compra directa de pesos argentinos por parte del Tesoro norteamericano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, el economista cuestionó el impacto de la operación que celebraron el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

La crítica de Diego Giacomini al swap con EEUU “El Tesoro yankee hizo una operación de mercado abierto comprando pesos en el mercado argentino. ¿El Tesoro hace nuestra política monetaria y cambiaria y quiere bajar el dólar para aprovechar la TAMAR en pesos y hacer carry trade? ¿Cuándo quiera ejercer su ganancia podrá salir sin cepo?”, escribió.

Giacomini advirtió que la magnitud del Tesoro estadounidense podría alterar el frágil equilibrio financiero del país. “¿Es conveniente que un jugador ‘gigante’, para el tamaño del mercado argentino, pueda intervenir discrecionalmente y sin reglas? Si algún día se arrepiente y hace las operaciones inversas, nadie se da cuenta que podría causar potencialmente un gran problema monetario y cambiario”, alertó.

El economista también vinculó el acuerdo con una pérdida de independencia de los bancos centrales y un posible giro geopolítico. “Si el Tesoro de EEUU hace política monetaria y cambiaria en Argentina y el swap es con la Fed, se confirman dos cosas: no existe la independencia de ningún Banco Central, y la decadencia del dólar se acelera”, señaló, sugiriendo que China podría beneficiarse de esta situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiacoDiego/status/1976384926405755143?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976384926405755143%7Ctwgr%5E468c8239de78f3879cee6a4e179015d70f3585ae%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Feconomia%2Ffuerte-critica-diego-giacomini-al-acuerdo-del-gobierno-estados-unidos-vamos-terminar-peor-n217130&partner=&hide_thread=false El Tesoro yankee hizo una operación de mercado abierto comprando pesos en mercado argentino. ¿El Tesoro hace nuestra política monetaria y cambiaría y quiere bajar el dólar para aprovechar la TAMAR en $ y hacer carry Trade? ¿Cuándo quiera ejercer su ganancia podrá salir sin CEPO? — Diego Giacomini (@GiacoDiego) October 9, 2025 Por último, Giacomini apuntó directamente contra el Gobierno y los funcionarios responsables de la medida. “Como a Milei, Caputo y Bausili no les alcanza con el socialismo monetario autóctono para impedir que funcione libremente el sistema de precios, ahora acuden al socialismo monetario norteamericano. Cada vez más socialismo. Va a terminar cada vez peor”, concluyó. Las declaraciones se suman al debate generado tras el anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien confirmó la operación conjunta con el Banco Central argentino con el objetivo de “fortalecer la estabilidad macroeconómica y las reservas del país”.