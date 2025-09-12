La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió a sus contribuyentes que quienes pertenezcan al régimen del monotributo deberán pagar la cuota mensual antes del 22 de septiembre. Esta tiene distintos valores según la categoría, como por ejemplo, en una de ellas se deberán abonar casi $400.000.
ARCA: un grupo de monotributistas deberá pagar casi $400.000 en septiembre 2025
En unos días llegará la fecha límite para abonar la cuota del monotributo, por lo que es necesario conocer cuánto cobrará el organismo por cada categoría.
-
Se trata de la categoría H, que cuenta con ingresos brutos de hasta $61.334.853,64. Deberán pagar un total de $391.400,62 en el caso de las locaciones y prestaciones de servicios, mientras que por la venta de cosas y muebles corresponderá abonar $238.038,48.
ARCA: categorías del monotributo vigentes
Estas son las categorías del monotributo actuales, junto con los ingresos brutos:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Cuánto cuesta la cuota del monotributo, según mi categoría
Por otro lado, la cuota mensual del régimen está integrada por el Impuesto a las Ganancias, el IVA, el aporte de obra social y de jubilación. Por lo tanto, estos son sus valores según la categoría:
Categoría A
- Impuesto integrado: $4.182,60
- Aporte previsional: $13.663,17
- Obra social: $19.239,97
- Total a pagar: $37.085,74
Categoría B
- Impuesto integrado: $7.946,95
- Aporte previsional: $15.029,49
- Obra social: $19.239,97
- Total a pagar: $42.216,41
Categoría C
- Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $16.532,44
- Obra social: $19.239,97
- Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.
Categoría D
- Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $18.185,68
- Obra social: $22.864,90
- Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.
Categoría E
- Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $20.004,25
- Obra social: $27.884,02
- Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.
Categoría F
- Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $22.004,67
- Obra social: $32.066,63
- Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.
Categoría G
- Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $30.806,54
- Obra social: $34.576,19
- Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.
Categoría H
- Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $43.129,16
- Obra social: $41.547,19
- Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.
Categoría I
- Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $60.380,82
- Obra social: $51.306,61
- Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.
Categoría J
- Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $84.533,15
- Obra social: $57.580,51
- Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.
Categoría K
- Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $118.346,41
- Obra social: $65.806,30
- Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.
