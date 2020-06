Cómo viven los argentinos el fin de la cuarentena en el mundo

En cuanto al trabajo, varios redujeron los horarios o les dijeron que se tomen vacaciones, acá es muy común tomarse días sin goce de sueldo. Sin embargo, el gobierno viene subsidiando una parte de esos sueldos y lo hará hasta el 1 de septiembre. El sistema de salud nunca colapsó y tenemos pocos casos por suerte. Ahora están viendo si arman una especie de burbuja con Nueva Zelanda para que podamos viajar entre ambos países. Allá no hay casos. Acá unos 10 por día. Hay protocolos y cuidados pero volvimos a la vida casi normal”.

Canadá, Ontario

Martín Pochtaruk, físico: “Como la salud y la educación son de jurisdicción provincial, cada provincia tiene una apertura diferente. En algunas, como British Columbia, las escuelas ya empezaron, aunque acá estamos al final del año. En estos casos van a dar clases hasta fin de julio y después va a haber un solo mes de vacaciones hasta empezar de nuevo. De todas maneras sólo dejan de 10 a 15 chicos por aula, o sea la mitad. El colegio presencial es opcional ya que permiten continuar la educación por internet. En Ontario abrieron las guarderías para chicos de hasta 5 años pero las escuelas no, recién van a arrancar después del verano, así que depende de cada provincia.

Los negocios que tienen puerta directa a la calle abrieron hace un mes, los shopping no. Pusieron plexiglas en todos los comercios al lado de la caja y piden que haya distanciamiento. Hay municipalidades que obligan a usar máscaras y otras no. En el transporte sí hay que usarlo y ponerse alcohol en gel al subir y bajar. Lo que se ve es mucha gente en bicicleta que antes no pasaba, porque nadie se quiere subir a un colectivo. En los supermercados no te permiten llevar tus bolsas, antes se la dabas a las cajeras y metían ahí los productos. Ahora no tocan nada que traigas de la calle, así que te dan las bolsas y no te las cobran. De hecho, las cajeras del supermercado están como en una pecera, rodeadas de plástico. No se puede pagar con efectivo, para no tocar dinero. Con respecto al trabajo, mucha gente va a seguir haciéndolo desde la casa, sobre todo los que tienen hijos. En cuanto a los comercios, muchos cerraron definitivamente”.

España, Madrid

Natalio Affonso, comunicador: “Acá el desconfinamiento fue por comunidades y medio desparejo. En Madrid venimos a la cola. Por un lado la gente está volviendo a lo que se llama nueva normalidad. Los negocios y el trabajo siguen funcionando en cámara lenta pero hay actividad. La mayoría de los comercios ya abrieron. Donde hay una doble mirada es con los restaurantes: mucha gente salió corriendo a comer afuera, pero también hay gente más reacia. En la mayoría de los lugares se paga con código QR para no movilizar efectivo. Las clases terminan el viernes y la consigna ha sido que finalicen y que todos pasen de año, por lo cual creo que va a haber dificultades en el comienzo del año próximo. Todavía están analizando cómo van a volver, probablemente con menos alumnos por aula”.

Brasil, San Pablo

Marina Moura: Acá ya empezaron a abrir varios comercios, por más de que no deberían por la cantidad de casos que hay, aunque lo hacen en horario restringido. También abrieron algunos restaurantes y shopping. Viene todo muy acelerado. Se ve mucha gente en la calle caminando y en bici. En cuanto al trabajo, si bien cada empresa es distinta, se habla de que seguiremos con el home office o tengamos una vuelta a la oficina muy paulatina para fin de año. Relacionado a esto hay una gran cantidad de gente mudándose, buscando lugares más grandes o casas con terrazas y patios. Hoy se consiguen buenos precios por la pandemia.