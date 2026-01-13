El estremecedor relato del guardavidas que enfrentó el meteotsunami en Mar Chiquita: "Fue algo que nunca vi"

El meteotsunami dejó heridos además en Mar del Plata y Santa Clara del Mar y provocó la muerte de un turista durante una tarde de playas colmadas y rescates desesperados.

Maximiliano Prenski y su equipo asistieron a más de una decena de personas que eran arrastradas por la fuerza del agua.

Un meteotsunami sorprendió a miles de personas en la costa bonaerense y convirtió una jornada de calor extremo en una escena de tragedia absoluta, cuando el mar cambió su comportamiento en cuestión de minutos , dejó un turista muerto , decenas de heridos y obligó a los guardavidas a desplegar rescates contrarreloj ante una situación inédita.

El violento fenómeno afectó especialmente a las playas de Mar Chiquita y Mar del Plata , donde se contabilizaron al menos 35 personas heridas y otro hombre que sufrió un infarto . En ese contexto crítico actuó Maximiliano Prenski , guardavidas del sector del Torreón del Monje, quien reconstruyó lo ocurrido en diálogo con C5N desde el lugar de los hechos.

Prenski describió el escenario previo: “El contexto era muy complicado” , afirmó. “Fue bastante difícil. Hacía mucho calor, mucha gente en el agua. Teníamos 5 mil personas en el mar, más toda la gente que estaba en la orilla” , relató, al describir una playa repleta en plena tarde de verano.

Los primeros signos del meteotsunami no fueron inmediatos ni evidentes. “Empezamos a ver que se retiraba un poco el mar, medio raro, pero puede pasar” , contó. Sin embargo, esa aparente normalidad duró apenas instantes y dio paso a una situación límite cuando el agua comenzó a arrastrar a los bañistas mar adentro.

“Alguna gente se empezó a ahogar, porque el agua los empezó a chupar, así que bajamos todos los guardavidas” , detalló Prenski, marcando el inicio de una secuencia de rescates simultáneos.

Dentro del agua, el panorama era caótico. “Eran como 5 o 6 personas que se estaban ahogando. Hicimos el rescate de todos, los sacamos”, señaló. Tras esas primeras intervenciones, la prioridad fue despejar la zona. “Empezamos a sacar a toda la gente del agua, porque nos pareció rara la conducta del mar, porque siempre que el mar se retira viene un tsunami”, explicó.

El guardavidas subrayó que nada anticipaba lo que estaba ocurriendo. “Fue completamente inesperado, no estaban las condiciones, no había sudestada ni nada que te pueda indicar algo así”, sostuvo. En total, estimó que lograron rescatar entre doce y quince personas.

Cómo cambió el mar en minutos y desató rescates desesperados

El momento más impactante llegó segundos después. “En el momento que retrocedió el agua pasó lo más increíble. Se armó un remolino en el medio del mar, algo que nunca vi en Mar del Plata. Sí lo he visto en otros países, como en Hawaii. Una situación rarísima”, concluyó.