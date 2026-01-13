El Gobierno prohibió por dos años el ingreso a eventos deportivos a tres hinchas por hechos de violencia en Rafaela + Seguir en









La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional y alcanza a todo el territorio nacional. Los incidentes ocurrieron durante un partido del Torneo Federal A.

El Ministerio de Seguridad aplicó derecho de admisión por 24 meses a tres personas involucradas en hechos de violencia. AFA

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la restricción de concurrencia administrativa a todo evento deportivo en el país para tres personas involucradas en hechos de violencia registrados durante un encuentro de fútbol disputado en Santa Fe. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 18/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La sanción alcanza a Víctor Hugo Parra, Brian Damián Funes y Lautaro Agustín Sánchez, quienes no podrán ingresar a ningún espectáculo deportivo en todo el territorio nacional por un plazo de 24 meses, en el marco de lo establecido por la Ley 20.655 y su decreto reglamentario.

Cómo fue el incidente Según consta en la resolución, los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 2025, durante el partido disputado entre la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela y el Club Atlético Douglas Haig, correspondiente a la semifinal reválida del Torneo Federal A, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El operativo de seguridad, a cargo de la Policía de la Provincia de Santa Fe, había calificado el evento como de "alto riesgo". De acuerdo con el parte de incidencia elevado a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, un grupo de aproximadamente 50 simpatizantes locales protagonizó enfrentamientos violentos con integrantes de la delegación dirigente del club visitante.

Detenciones, daños y una persona herida Durante los incidentes, los agresores propinaron golpes de puño y arrojaron piedras, provocando daños en vehículos estacionados. La intervención de grupos antidisturbios permitió la aprehensión de los tres sancionados, mientras que una persona resultó con lesiones leves y debió ser trasladada por el servicio de emergencias.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Unidad Fiscal del Distrito Judicial N° 5, donde los hechos fueron calificados de manera provisoria como “actos turbatorios, daño y lesiones leves”. futbol cancha Los incidentes ocurrieron durante un partido del Torneo Federal A disputado en Santa Fe. Pixabay A partir de estos antecedentes, la Coordinación de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe solicitó la aplicación de la medida restrictiva, que fue avalada por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional. Tribuna Segura: un registro para impedir el ingreso a estadios La resolución establece que los sancionados serán registrados en el programa Tribuna Segura, con el objetivo de impedir su acceso a espectáculos deportivos y prevenir nuevos episodios de violencia en el fútbol argentino. La sanción rige desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. La medida lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva.