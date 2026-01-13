Tras el meteotsunami en la Costa Atlántica, todavía rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico mantiene alerta amarilla tras la ola gigante que dejó un muerto, con lluvias intensas, granizo y ráfagas en varias regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas tras el meteotsunami que afectó la Costa Atlántica y provocó la muerte de una persona. El organismo indicó que se esperan fuertes precipitaciones, granizo y ráfagas de viento en Buenos Aires y otras provincias, generando riesgo para la población y el tránsito durante la jornada del martes 13 de enero.

El SMN precisó que las provincias bajo alerta por tormentas son: Buenos Aires, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Se anticipan fenómenos con actividad eléctrica, caída de granizo ocasional, ráfagas de viento y abundante precipitación en cortos períodos, con acumulados entre 30 y 60 mm que podrían superarse de forma puntual.

En Tierra del Fuego , rige una alerta por lluvias para toda la provincia. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, que podrían superar los valores estimados de forma localizada. Las autoridades recomiendan precaución en rutas y espacios al aire libre.

Santa Cruz, por su parte, afronta lluvias acompañadas de vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h en algunas zonas. El SMN advirtió que las condiciones pueden variar localmente y recomendó extremar la atención en sectores abiertos y costeros.

Una ola gigante provocó una tragedia este domingo en Santa Clara del Mar , donde un joven murió tras ser arrastrado por el agua y golpearse contra las piedras. El fenómeno dejó además decenas de heridos y al menos una persona sufrió un infarto , según confirmaron fuentes oficiales de la provincia de Buenos Aires.

El titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, confirmó que la ola superó los cinco metros de altura y definió lo ocurrido como un evento extremo e imprevisible. “Fue empujado por el agua y golpeó contra unas rocas. Son fenómenos poco frecuentes y difíciles de anticipar”, explicó el funcionario al referirse al fallecimiento del joven.

METEOTSUNAMI X: @marcalpalazzolo

Especialistas identificaron el episodio como un meteotsunami, un fenómeno oceánico inusual que genera olas de gran magnitud con un comportamiento similar al de un tsunami, aunque con un origen diferente.

A diferencia de los tsunamis clásicos, que suelen estar asociados a terremotos o deslizamientos submarinos, los meteotsunamis son impulsados por eventos meteorológicos extremos, como tormentas intensas, cambios abruptos de presión atmosférica y ondas de gravedad en la atmósfera.

Estas olas se caracterizan por ser progresivas, desplazarse de manera horizontal y tener una duración mucho mayor que las olas comunes. Mientras el oleaje habitual rompe cada pocos segundos, un meteotsunami puede extenderse durante varios minutos o incluso horas, lo que incrementa de forma significativa el riesgo para quienes se encuentran en zonas costeras.

Recomendaciones tras el meteotsunami

Tras el episodio del meteotsunami en la Costa Atlántica, el organismo insistió en mantenerse informado sobre la evolución del clima y seguir las indicaciones de seguridad frente a tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes que puedan afectar la vida diaria y la circulación en rutas y ciudades.