Evacuación inédita en órbita: la NASA concretó el primer regreso médico desde el espacio en su historia

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EEUU resolvió avanzar con esta decisión inédita luego de detectarse una complicación médica de consideración en uno de los integrantes de la misión.

La cápsula Dragon de SpaceX amerizó en el Pacífico tras completar la primera evacuación médica orbital de la historia.

Durante la madrugada de este jueves se produjo un hecho histórico. Se realizó la primera evacuación médica a cargo de la NASA, y los cuatro tripulantes de la cápsula Dragon de Space X regresaron sanos y salvos a la Tierra.

El aterrizaje fue a bordo de la cápsula Dragon de Space X, en aguas del Pacifico aledañas a las costas de San Diego, en California. La operación duró alrededor de 11 horas desde el momento en que los astronautas salieron del complejo orbital.

La NASA resolvió avanzar con esta decisión inédita luego de detectarse una complicación médica de consideración en uno de los integrantes de la misión. Si bien la agencia evitó brindar precisiones sobre la identidad del astronauta afectado, confirmó que su estado es estable y que continúa bajo seguimiento clínico estricto.

A las 3:41 a. m. ET (hora del este), la nave Dragon de @SpaceX amerizó frente a la costa de San Diego, California. pic.twitter.com/JVVVClSdqC — NASA en español (@NASA_es) January 15, 2026 El administrador de la agencia espacial, Jared Isaacman, supervisó el operativo desde el Centro de Control de Misión en Houston, acompañado por los familiares de la tripulación. Desde allí, aseguró que el astronauta se encuentra de buen ánimo y que ya se iniciaron los estudios médicos correspondientes tras el amerizaje.

La misión Crew-11, compuesta por los estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el ruso Oleg Platonov y el japonés Kimiya Yui, se desacopló de la estación espacial el miércoles a las 22.20 GMT, dando inicio a un regreso que confirmó la eficacia de los protocolos de emergencia.

El astrónomo argentino Diego Bagú, explicó a grandes rasgos, el histórico hecho: “Aunque no tenemos demasiados detalles clínicos, podemos afirmar que la operación fue exitosa”, explicó “Y si bien el problema de salud afectaba solo a uno de los tripulantes, la vuelta debía hacerse con toda la tripulación por una cuestión estricta de seguridad”. Bagú también remarcó los riesgos técnicos del procedimiento: “Que un astronauta regrese en un asiento que no le corresponde implica un nivel de peligro muy alto. Incluso cuando el descenso es en el mar, el impacto final es fuerte y puede generar lesiones”. ¿Viajes a la Luna para civiles? Consultado sobre la posibilidad de que personas comunes puedan viajar a la Luna, Bagú fue categórico: “Para eso falta muchísimo tiempo todavía”. Sin embargo, aclaró que el turismo espacial ya es una realidad incipiente: “Hoy sí existen los viajes al espacio, aunque son extremadamente costosos y hay listas de espera”. El especialista subrayó que estos avances, si bien llamativos, todavía están lejos de convertir la exploración lunar en una experiencia accesible para el público general.

