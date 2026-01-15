Cuatro astronautas de la NASA regresaron a la Tierra tras acortar su misión en la EEI + Seguir en









La decisión se debió a que uno de ellos tuvo un problema de salud. Es la primera evacuación médica desde la órbita.

Cuatro astronautas tuvieron un regreso anticipado a la Tierra. NASA

Cuatro integrantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) regresaron este jueves a la Tierra luego de que un inconveniente médico obligara a adelantar el cierre de la misión. El amerizaje se realizó sin contratiempos en el océano Pacífico y marcó un hecho sin precedentes: fue la primera evacuación médica desde el complejo orbital.

La NASA evitó precisar qué astronauta presentó el problema de salud y tampoco brindó detalles clínicos, aunque aclaró que no se trató de una emergencia y que la persona afectada permaneció estable durante todo el procedimiento de retorno.

Un regreso anticipado y controlado por la NASA Tras cinco meses en el espacio, los estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el cosmonauta ruso Oleg Platonov y el japonés Kimiya Yui se desacoplaron de la EEI el miércoles a las 22:20 GMT, según la transmisión oficial de la NASA.

NASA Los astronautas se encontraban en la órbita de la Tierra. Gentileza - Forbes México La cápsula Dragon de SpaceX amerizó a las 00:41 (08:41 GMT) frente a las costas de San Diego, completando el retorno de manera exitosa.

“El tripulante afectado estaba y sigue en estado estable”, afirmó Rob Navias, vocero de la NASA. En la misma línea, Fincke transmitió tranquilidad en redes sociales: “Todos estamos bien. Todos a bordo están estables, a salvo y bien atendidos”.

La decisión médica detrás del operativo Según explicó James Polk, jefe médico y de salud de la NASA, el adelanto del regreso respondió a un criterio preventivo. El equipo evaluó el riesgo y la “duda persistente sobre cuál es exactamente el diagnóstico” y concluyó que lo más adecuado era realizar los estudios en la Tierra, donde se dispone de toda la capacidad diagnóstica. “Fue una decisión deliberada para permitir evaluaciones médicas completas en superficie. Es la decisión correcta, aunque tenga un punto agridulce”, sostuvo Fincke. La misión Crew-11 arribó a la EEI a comienzos de agosto y tenía previsto permanecer en órbita hasta mediados de febrero, cuando iba a ser relevada por otra tripulación. El episodio obligó a redefinir los tiempos, pero no alteró la seguridad del retorno ni el estado general de los astronautas. Con este operativo, la NASA sentó un precedente en la gestión sanitaria en el espacio, al ejecutar por primera vez una evacuación médica planificada desde la Estación Espacial Internacional.

