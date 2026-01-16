La NASA inicia el montaje de Artemis II para el lanzamiento a la Luna

La agencia espacial de EEUU informó que la colocación del cohete iniciará este sábado. La operación podría durar más de 12 horas.

El cohete Space Launch System (SLS), de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EEUU.

Argentina anunció este viernes su participación en la misión Artemis II , que llevará este año a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna. En ese marco, se conoció que el programa de la NASA avanza a paso firme y en las próximas horas comenzará el montaje.

Este sábado, la misión dará un paso clave. Se trasladará y comenzará a colocarse el cohete Space Launch System (SLS) , de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EEUU, y la cápsula Orion en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy , en Florida.

Según informó la agencia EFE, es una operación logística compleja que puede extenderse hasta 12 horas . Implicará en primer lugar el traslado de la nave entre el edificio de ensamblaje y la plataforma.

El transporte se realizará a unos 1,6 kilómetros por hora en un tramo de 6,5 kilómetros. Representa uno de los hitos más delicados de la preparación previa al despegue, tal como informaron directivos de la NASA en una rueda de prensa.

Artemis II representa un “momento histórico” para la agencia, el programa lunar y futuras misiones tripuladas a Marte, aseguró Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la agencia espacial de EEUU.

“Para nosotros esto se siente muy diferente: poner a una tripulación en el cohete y llevarla alrededor de la Luna. Este será nuestro primer paso hacia una presencia humana sostenida en la Luna”, manifestó.

artemisa astronautas.webp

La ventana de lanzamiento está prevista a partir del 6 de febrero y se extiende hasta abril. Una vez concretada, marcará el regreso de una tripulación humana más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972.

La directora de lanzamiento de Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, indicó que en caso de que no se concrete el despegue por cuestiones técnicas hay “oportunidades prácticamente todos los meses”.

Artemis II será un nuevo hito desde 1972

La primera misión tripulada del programa Artemis tendrá una duración de diez días y consistirá en un vuelo alrededor de la Luna sin alunizaje. Seguirá trayectoria conocida como “free return”, que permitirá que la nave Orion rodee el satélite natural y regrese a la Tierra utilizando la gravedad lunar.

Será la aproximación humana más cercana a la Luna desde la misión Apolo 17 de 1972. Y según afirman, su éxito será fundamental para avanzar a Artemis III, que prevé devolver astronautas a la superficie lunar.

Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA, señaló además que la misión podría ofrecer una “oportunidad única” para observar el hemisferio lejano de la Luna, una región que los seres humanos no han podido ver directamente desde la Tierra.