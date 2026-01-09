La NASA confirmó el regreso anticipado a la Tierra de la misión Crew-11 por "complicaciones médicas" + Seguir en









La tripulación está compuesta por Oleg Platonov, Mike Fincke, Zena Cardman y Kimiya Yu. Se cumplen cuatro meses a bordo de la Estación Espacial Internacional.

La tripulación del Crew-11: Oleg Platonov, Mike Fincke, Zena Cardman y Kimiya Yui antes del despegue a la Estación Espacial Internacional.

La NASA confirmó este jueves el regreso a la Tierra de la misión Crew- 11 antes de lo previsto debido a una "complicación médica" que surgió en la tripulación integrada por cuatro astronautas: los estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, la japonesa Kimiya Yui, y el cosmonauta ruso Oleg Platonov.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El equipo, quienes despegaron desde la nave espacial Dragon de SpaceX, se encuentra en la Estación Internacional Espacial desde el 1° de agosto de 2023 y se esperaba que su regreso fuese a partir de febrero de 2026. "Estas son las situaciones para las que la NASA y nuestros socios se entrenan y se preparan para ejecutar de manera segura", indicó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio a través de un comunicado.

La misión forma parte del Programa de Tripulación Comercial de la NASA. Crew-11 es la undécima misión de rotación de tripulación del sistema de transporte espacial humano de SpaceX y el duodécimo vuelo con astronautas.

Los miembros del Crew-11 se ofrecieron como voluntarios para participar en "una serie de experimentos para abordar los desafíos de salud que los astronautas pueden enfrentar en misiones al espacio profundo". En un principio, la misión incluía una fase de investigación y aterrizajes lunares simulados, tácticas para proteger la visión y otros estudios de fisiología humana, dirigidos por el Programa de Investigación Humana de la NASA.

Cómo se encuentra el astronauta afectado en la misión Crew-11 Desde la agencia, no se quiso revelar la identidad del tripulante afectado. Sin embargo, el doctor James Polk, director médico y de salud de la NASA, brindó una conferencia de prensa para compartir el cuadro de salud. "Contamos con un conjunto muy robusto de equipos médicos a bordo de la Estación Espacial Internacional, pero no contamos con la cantidad completa de equipos que tendría en el servicio de urgencias, por ejemplo, para realizar el diagnóstico de un paciente", expresó Polk.

Por otro lado, el doctor aclaró: "En este incidente en particular nos gustaría completar ese trabajo, y la mejor manera de hacerlo es en Tierra. Dado que el astronauta se encuentra completamente estable, esta no es una evacuación de emergencia; no lo desembarcaremos ni lo bajaremos inmediatamente, pero persiste la duda sobre el diagnóstico, lo que significa que existe cierto riesgo para el astronauta a bordo".

Temas NASA

Tierra

SpaceX