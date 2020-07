En cuarentena crecen consultas por ataques de pánico en adolescentes

Para los especialistas el efecto “sorpresa” ayudó a que muchos pacientes desarrollen esta problemática, que si no es tratada a tiempo puede repetirse a lo largo de la vida de una persona. “La cuarentena se decretó de un día para el otro y si bien algunas personas pudieron adaptarse mejor a otras se les hizo muy complicado. Muchos adultos se enfrentaron a su soledad y los adolescentes se encontraron sin privacidad, sin poder experimentar con sus pares”, indicó Romeo.

¿De qué se trata un ataque de pánico? Los profesionales lo definen como la sensación de muerte. “No es miedo a morirte sino sentir que te estas muriendo”, subrayó Romeo. Los principales síntomas son palpitaciones, sudor en las manos y un estado de ansiedad extremo.

La psicóloga Flavia Vit asegura que también aumentaron las consultas por casos de pánico y no se sorprende de que los adolescentes sean justamente los que más lo sufren. “Uno desde que nace debe atravesar diferentes etapas, en la adolescencia se transita por el descubrir la identidad, vivir la sexualidad y por último los proyectos a futuro, hoy todo eso está desmoronado y a los chicos de entre 13 y 17 años les genera miedo y frustración que se traduce en ataques de pánico”, describió.

Hoy el principal miedo que atraviesan los chicos es salir a la calle pero también como estará el mundo tras la pandemia. “A los adolescentes los encerramos cuando tienen que sociabilizar el secundario más allá de cumplir la función de educar es esencial para generar vínculos y hoy eso se está haciendo a través de redes. Los maestros son figuras a seguir, que hoy no están pudiendo desarrollarse como es habitual”, agregó Vit.

Desde el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) reconocieron que se incrementaron las consultas por trastornos de ansiedad y por ataques de pánico. Y aseguraron que uno de cada tres argentinos siente depresión y ansiedad por la cuarentena. “La incertidumbre tiene un efecto muy alto, y con ello aumentaron en gran medida los síntomas de ansiedad y depresión en la población. Esto se ha generado en personas que tenían trastornos de ansiedad antes, como también en aquellas sin ningún problema, donde aparece la ansiedad como una respuesta adaptativa”, indicaron Liliana Traiber Y Julián Pessio coordinadores de la clínica de Ansiedad y Trauma de INECO.

Y si bien hoy la población en riesgo son los adultos mayores, todos los especialistas consultados coinciden en que los adolescentes son uno de los públicos más vulnerables. “En este momento, los adolescentes son una población de riesgo ya que las personas jóvenes son en promedio los más afectados por la cuarentena. Los menores de 25 años son los más perjudicados por esta situación, ya sea por trastornos por pánico, como la presencia de otros trastornos psicológicos”, sostuvieron Traiber y Pessio.

Para los psicólogos la cuarentena no impide que se pueda hacer un tratamiento correcto. Lo importante es que el cuadro sea diagnosticado a tiempo. “La modalidad online no interfiere con hacer un tratamiento de excelencia, este último tiempo. La cuarentena nos permitió darnos cuenta de que hay cosas que son posibles en este formato que antes no sabíamos si podían adaptarse a esa modalidad o había cierto temor de hacerlo”, concluyeron desde INECO.