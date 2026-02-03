El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes por la tarde, la suspensión de 10 delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que trabajaban en el Hospital Garrahan, a quienes responsabilizó de haber tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025.
Manuel Adorni anunció el despido de 10 delegados del Hospital Garrahan: desde ATE repudiaron la medida y llamaron a asambleas
El Gobierno suspendió y avanzó en el despido de trabajadores del Hospital Garrahan tras un sumario administrativo. Desde ATE denuncian una decisión política y anticipan un plan de acción.
-
El Hospital Garrahan llamó a un "Cabildo Abierto" para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno
-
Hospital Garrahan: se anunciaron 70 despidos del personal de guardia médica y convocaron una concentración
"El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones", explicó Adorni en su cuenta de X.
Minutos después de recibir la notificación del dictamen y del veloz tuit desde Casa Rosada, el titular de la Junta Interna de ATE en el hospital, Alejandro Lipcovich, quien se encuentra entre los cesanteados, rechazó la medida y anunció la realización de una asamblea para repudiar los despidos. "Vamos a organizarnos para enfrentar los despidos, vamos a hacer asambleas, vamos a buscar el apoyo popular y vamos a enfrentar a este Gobierno que insiste en su propósito de vaciar el principal hospital de pediatría del país, que no pudo lograrlo el año pasado y que ahora tampoco va a lograr con este ataque", indicó el gremialista.
La respuesta de ATE y el alcance de las sanciones
Lipcovich detalló que el sumario alcanza en total a 44 trabajadores, entre ellos delegados de ATE, representantes de la Asociación de Profesionales y personal sin cargos gremiales. De ese total, 11 personas quedaron alcanzadas por pedidos de despido, mientras que el resto recibió suspensiones y sanciones administrativas.
El dirigente señaló que el dictamen de la Oficina de Sumarios es un informe reservado, y remarcó que el hecho de que el jefe de Gabinete lo haya anunciado públicamente a los pocos minutos de su notificación refuerza la lectura de una decisión política previa. No obstante, aclaró que los trabajadores sancionados apelarán el dictamen y ejercerán su derecho a defensa dentro de los canales formales.
Desde ATE adelantaron que en las próximas horas se convocarán asambleas internas y se definirá un plan de acción gremial para enfrentar los despidos y sanciones. También remarcaron que buscarán apoyo social y visibilización pública, en un contexto en el que el hospital atraviesa, según denunciaron, recortes de contratos y cambios en las modalidades de contratación.
Dejá tu comentario