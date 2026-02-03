Manuel Adorni anunció el despido de 10 delegados del Hospital Garrahan: desde ATE repudiaron la medida y llamaron a asambleas + Seguir en









El Gobierno suspendió y avanzó en el despido de trabajadores del Hospital Garrahan tras un sumario administrativo. Desde ATE denuncian una decisión política y anticipan un plan de acción.

El Hospital Garrahan, eje de un nuevo conflicto entre el Gobierno y los trabajadores estatales. @PeriodismoDeIzq

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes por la tarde, la suspensión de 10 delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que trabajaban en el Hospital Garrahan, a quienes responsabilizó de haber tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones", explicó Adorni en su cuenta de X.

Minutos después de recibir la notificación del dictamen y del veloz tuit desde Casa Rosada, el titular de la Junta Interna de ATE en el hospital, Alejandro Lipcovich, quien se encuentra entre los cesanteados, rechazó la medida y anunció la realización de una asamblea para repudiar los despidos. "Vamos a organizarnos para enfrentar los despidos, vamos a hacer asambleas, vamos a buscar el apoyo popular y vamos a enfrentar a este Gobierno que insiste en su propósito de vaciar el principal hospital de pediatría del país, que no pudo lograrlo el año pasado y que ahora tampoco va a lograr con este ataque", indicó el gremialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2018781335255429380&partner=&hide_thread=false El que las hace, las paga.



El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de… — Manuel Adorni (@madorni) February 3, 2026 La respuesta de ATE y el alcance de las sanciones Lipcovich detalló que el sumario alcanza en total a 44 trabajadores, entre ellos delegados de ATE, representantes de la Asociación de Profesionales y personal sin cargos gremiales. De ese total, 11 personas quedaron alcanzadas por pedidos de despido, mientras que el resto recibió suspensiones y sanciones administrativas.

El dirigente señaló que el dictamen de la Oficina de Sumarios es un informe reservado, y remarcó que el hecho de que el jefe de Gabinete lo haya anunciado públicamente a los pocos minutos de su notificación refuerza la lectura de una decisión política previa. No obstante, aclaró que los trabajadores sancionados apelarán el dictamen y ejercerán su derecho a defensa dentro de los canales formales.

Desde ATE adelantaron que en las próximas horas se convocarán asambleas internas y se definirá un plan de acción gremial para enfrentar los despidos y sanciones. También remarcaron que buscarán apoyo social y visibilización pública, en un contexto en el que el hospital atraviesa, según denunciaron, recortes de contratos y cambios en las modalidades de contratación.