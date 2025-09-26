Los conductores argentinos deben prestar especial atención este septiembre, ya que los valores de las multas de tránsito registraron aumentos significativos en varias jurisdicciones del país. Las sanciones se calculan en base a Unidades Fijas (UF), y cada una equivale al precio de un litro de nafta de mayor porcentaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Aumentaron las multas de tránsito y estas serán las más caras en octubre 2025
Conducir bajo alcohol, exceder límites de velocidad o circular sin VTV encabezan las sanciones más costosas, priorizando la prevención de accidentes de tránsito.
En algunos casos, estas superan los $3.000.000, priorizando la prevención de accidentes. El incremento no solo impacta a quienes cometen infracciones habituales, como usar el celular al volante o estacionar en lugares prohibidos, sino también a quienes incumplen normas consideradas de alta gravedad, como conducir bajo efectos de alcohol o circular sin VTV.
Las multas más elevadas en septiembre 2025
En septiembre de 2025, algunas infracciones de tránsito alcanzaron altos valores. Entre las faltas más costosas se encuentra cruzar una barrera baja en CABA, cuya sanción puede llegar hasta $1.597.020. Esta conducta se considera de riesgo, ya que pone en peligro tanto al conductor como a terceros, incrementando la posibilidad de colisiones graves con trenes o tranvías.
El exceso de velocidad, por encima de los 140 km/h en vías rápidas de la ciudad, es otra de las infracciones que registran grandes montos, superando los $3.194.040. Esto compromete la vida del propio conductor, la de los peatones y ciclistas, y constituye uno de los factores más críticos de accidentes, especialmente en zonas muy transitadas.
La multa por conducir bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires pueden alcanzar los $1.606.000. La combinación de disminución de reflejos, menor capacidad de reacción y riesgo elevado de colisiones justifica la severidad de la sanción. De forma similar, circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente recibe la misma penalidad, ya que compromete la seguridad mecánica del vehículo y aumenta la probabilidad de fallas en la calle.
Finalmente, manejar en contramano o por la banquina representa un peligro inmediato, dado que este comportamiento puede generar accidentes frontales de alta gravedad. Por ello, la multa en la provincia de Buenos Aires también puede llegar a $1.606.000, reflejando la urgencia de desalentar esta práctica.
Todos los valores de las multas
Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires
- Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.
- Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.
- Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.
- Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.
- Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000
- Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
- Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600.
- No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
- Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.
- Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
Montos de las multas en CABA
- Superar la máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70
- Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040
- Mal estacionamiento: $79.851
- Circular sin la VTV vigente: $79.851
- Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50
- Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553
- Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430
- Tapar la patente: $798.510
- Cruzar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020
- Conducir usando el celular: $159.702
- No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50
- Intentar evadir el pago en peajes de AUSA: $119.776,50
- No usar cinturón de seguridad: $79.851
- Manejar con auriculares: $79.851
- No portar licencia de conducir: $39.925,50
