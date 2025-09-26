Aumentaron las multas de tránsito y estas serán las más caras en octubre 2025







Conducir bajo alcohol, exceder límites de velocidad o circular sin VTV encabezan las sanciones más costosas, priorizando la prevención de accidentes de tránsito.

Los montos de las infracciones de tránsito se dispararon en varias jurisdicciones, superando el millón de pesos para las faltas graves.

Los conductores argentinos deben prestar especial atención este septiembre, ya que los valores de las multas de tránsito registraron aumentos significativos en varias jurisdicciones del país. Las sanciones se calculan en base a Unidades Fijas (UF), y cada una equivale al precio de un litro de nafta de mayor porcentaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En algunos casos, estas superan los $3.000.000, priorizando la prevención de accidentes. El incremento no solo impacta a quienes cometen infracciones habituales, como usar el celular al volante o estacionar en lugares prohibidos, sino también a quienes incumplen normas consideradas de alta gravedad, como conducir bajo efectos de alcohol o circular sin VTV.

MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES

Las multas más elevadas en septiembre 2025 En septiembre de 2025, algunas infracciones de tránsito alcanzaron altos valores. Entre las faltas más costosas se encuentra cruzar una barrera baja en CABA, cuya sanción puede llegar hasta $1.597.020. Esta conducta se considera de riesgo, ya que pone en peligro tanto al conductor como a terceros, incrementando la posibilidad de colisiones graves con trenes o tranvías.

El exceso de velocidad, por encima de los 140 km/h en vías rápidas de la ciudad, es otra de las infracciones que registran grandes montos, superando los $3.194.040. Esto compromete la vida del propio conductor, la de los peatones y ciclistas, y constituye uno de los factores más críticos de accidentes, especialmente en zonas muy transitadas.

manejar con el celular 2.jpg La multa por conducir bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires pueden alcanzar los $1.606.000. La combinación de disminución de reflejos, menor capacidad de reacción y riesgo elevado de colisiones justifica la severidad de la sanción. De forma similar, circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente recibe la misma penalidad, ya que compromete la seguridad mecánica del vehículo y aumenta la probabilidad de fallas en la calle. Finalmente, manejar en contramano o por la banquina representa un peligro inmediato, dado que este comportamiento puede generar accidentes frontales de alta gravedad. Por ello, la multa en la provincia de Buenos Aires también puede llegar a $1.606.000, reflejando la urgencia de desalentar esta práctica. Todos los valores de las multas Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.

Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600.

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500. Montos de las multas en CABA Superar la máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70

Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040

Mal estacionamiento: $79.851

Circular sin la VTV vigente: $79.851

Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50

Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553

Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430

Tapar la patente: $798.510

Cruzar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020

Conducir usando el celular: $159.702

No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50

Intentar evadir el pago en peajes de AUSA: $119.776,50

No usar cinturón de seguridad: $79.851

Manejar con auriculares: $79.851

No portar licencia de conducir: $39.925,50

Temas multa

Tránsito