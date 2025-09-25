Multas de tránsito: la nueva forma digital de pagar las infracciones desde tu hogar y en cuotas sin interés

La provincia de Buenos Aires lanzó un sistema online que permite planificar abonos, regularizar deudas y simplificar trámites de manera segura y accesible.

Regularizar las multas de tránsito a tiempo evita intereses, procesos judiciales y problemas al transferir un vehículo o renovar el registro.

A partir de noviembre de 2025 , los conductores de la provincia de Buenos Aires contarán con una manera más rápida y práctica de saldar sus multas de tránsito , gracias a la implementación de un plan de pagos digital . Una iniciativa que busca modernizar la gestión pública, simplificar trámites y eliminar la necesidad de acudir a bancos o usar dinero en efectivo.

Más allá de la sanción económica en sí, el problema surge cuando las deudas bloquean trámites clave , como renovar la licencia de conducir, vender un auto o incluso circular sin riesgo de ser detenido en un control. Ahora, desde cualquier dispositivo con acceso a internet, los ciudadanos podrán administrar sus infracciones y optar por alternativas en cuotas sin interés , mejorando la comodidad y promoviendo la regularización.

El nuevo plan de pagos de infracciones de tránsito en Buenos Aires ofrece la posibilidad de abonar de manera flexible y transparente , adaptándose a la situación económica de cada conductor. La provincia habilitó una moratoria con vigencia inicial de 90 días , permitiendo que las multas se paguen en 6 o 12 cuotas sin interés , tomando como referencia el valor de la infracción al momento de adherirse al programa.

Para acceder al plan, los ciudadanos deben ingresar a la web oficial https://infraccionesba.gba.gob.ar/ , autenticarse y dirigirse a la sección “Mis planes de pago” . Allí se selecciona el dominio del vehículo y las causas que se desean incluir, se define la cantidad de cuotas y se genera proyecto correspondiente.

Esta medida, establecida mediante la Resolución 69/20, firmada por el director de Política y Seguridad Vial, Federico Pedersoli Castellani en 2020, busca facilitar la regularización de deudas y promover el cumplimiento voluntario de las normas de tránsito, al mismo tiempo que impulsa una administración pública más moderna y eficiente.

Otras formas de pagar tus multas con ahorro

Si la consulta de infracciones en el sitio web oficial del gobierno correspondiente confirma que hay multas por abonar, el sistema ofrece diferentes medios para hacerlo: tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, billeteras virtuales con código QR o en efectivo en redes como Rapipago, Pago Fácil o el Banco Provincia. Además, algunos organismos habilitan el pago presencial a través de cajeros automáticos especiales en las sedes comunales.

Sin embargo, el dato clave está en las promociones para cuidar nuestro bolsillo. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se aplica un 50% de ahorro si se abona dentro de los primeros 40 días desde la notificación. Superado ese plazo, la deuda debe pagarse en su totalidad y, en caso de demora, se suman intereses.

También existen beneficios adicionales con ciertas apps, como Buepp, la del Banco Ciudad. En este caso, los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento en la primera instancia, con un tope de reintegro de $10.000.

Buepp celular

Otras jurisdicciones, ofrecen planes de financiación para quienes acumularon varias infracciones, lo que permite dividir el monto en cuotas. Esto resulta especialmente útil para conductores con vehículos de uso intensivo, como taxis, remises o utilitarios.

Todos los valores de las multas

Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires

Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.

Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600.

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Montos de las multas en CABA