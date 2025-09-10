El organismo previsional va a pagar un refuerzo adicional en el noveno mes del año. Enterate quiénes lo reciben y cómo quedan los haberes actualizados.

Este mes las prestaciones recibieron un aumento del 1,90%.

Durante septiembre de 2025, los haberes de jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen un nuevo ajuste. Además se mantiene el pago del bono extraordinario. Este refuerzo lo que busca es mejorar los ingresos de quienes perciben los montos más bajos.

Por su parte, el cronograma de pagos seguirá el orden habitual según la terminación del DNI . Todos los beneficiarios van a poder verificar su fecha de cobro a través de la aplicación Mi ANSES o en la página oficial del organismo.

Con el incremento del 1,90% dispuesto para este mes, los haberes mínimos llegan a $320.277,17 . A ese monto se le suma el bono de $70.000, lo que lleva el ingreso a un total de $390.277,17 .

El bono es proporcional y se paga únicamente a quienes no superen esa cifra . Es por eso que los jubilados y pensionados que perciban más de $390.277,17 no reciben el refuerzo.

Los valores actualizados de las prestaciones con el bono son:

Jubilación Mínima: $390.277,17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02

¿Cómo se cobra el bono de $70.000?

El refuerzo económico se acredita de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de trámites ni inscripción previa. ANSES lo deposita en la misma cuenta donde se percibe la jubilación o pensión habitual.

De esta manera, los beneficiarios reciben el monto actualizado en un solo pago, ya sea a través del banco o por cajero automático.

Cuándo se cobra la jubilación de ANSES en septiembre 2025

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: