Atención jubilados de Córdoba: el nuevo e importante acuerdo de la Caja que favorecerá a los adultos mayores + Seguir en









Buenas noticias para los beneficiarios del organismo previsional cordobés. Enterate de qué se trata el nuevo programa impulsado por las autoridades.

El nuevo programa de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Imagen: Freepik

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba cumple un rol clave dentro del sistema previsional provincial, ya que no solo administra los haberes de jubilados y pensionados, sino que también impulsa iniciativas orientadas al bienestar integral. En los últimos años, el organismo avanzó con distintas políticas sociales, culturales y educativas para acompañar esta etapa de la vida.

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En este contexto, los jubilados cordobeses se encuentran en el centro de nuevas estrategias que buscan mejorar su calidad de vida. La provincia viene desarrollando programas que apuntan a fomentar la inclusión, la participación activa y el acceso a herramientas que promuevan un envejecimiento saludable y con mayores oportunidades.

Jubilados Estos nuevos programas proponen una vejez más activa para los beneficiarios de la Caja. Imagen: Freepik En esa línea, recientemente se anunció un importante acuerdo entre la Caja y el Ministerio de Vinculación que tiene como objetivo fortalecer políticas públicas destinadas a las personas mayores. La iniciativa busca revalorizar su rol en la sociedad, promover sus derechos y generar espacios que favorezcan su desarrollo personal y social.

Convenio entre la Caja y el Ministerio de Vinculación: lo que tenés que saber El convenio firmado entre ambas instituciones pone el foco en la promoción de un envejecimiento activo, entendiendo que las personas mayores deben seguir siendo protagonistas dentro de la comunidad. Para ello, se impulsarán acciones conjuntas que apunten a mejorar su autoestima, su imagen social y el ejercicio pleno de sus derechos.

Entre los principales objetivos del acuerdo se destaca la generación de programas y actividades que fomenten la participación social, cultural y comunitaria de los adultos mayores. Estas propuestas buscan no solo acompañar, sino también integrar a este sector de la población en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Además, el trabajo articulado permitirá ampliar el alcance de las políticas públicas existentes, potenciando recursos y herramientas que ya se vienen desarrollando desde la Caja. De esta manera, se espera lograr un impacto más profundo y sostenido en la calidad de vida de jubilados y pensionados cordobeses. Jubilados De esta manera, los jubilados y pensionados pueden acceder a actividades gratuitas para aprender, reunirse y entretenerse. Imagen: Freepik Otro punto clave es que el convenio apunta a consolidar una mirada integral sobre el envejecimiento, promoviendo acciones que contemplen aspectos sociales, emocionales y comunitarios, y no solo económicos, en relación a esta etapa de la vida. Un trabajo conjunto: cómo se implementarán las nuevas políticas La implementación de estas políticas se llevará adelante a través de un trabajo coordinado entre la Caja de Jubilaciones y el Ministerio de Vinculación, articulando distintas áreas del Estado para llegar de manera más efectiva a los beneficiarios. En concreto, se buscará territorializar las acciones, es decir, acercar las propuestas a distintos puntos de la provincia para garantizar que más personas mayores puedan acceder a estos programas y actividades, sin importar su lugar de residencia. Este enfoque conjunto permitirá no solo ampliar derechos, sino también fortalecer el vínculo entre el Estado y los jubilados, generando nuevas oportunidades de participación, integración y desarrollo para los adultos mayores de Córdoba.

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