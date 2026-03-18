Atención jubilados: la oficina de IPS que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso + Seguir en









Los beneficiarios de esta localidad deberán saber esta información que dio a conocer recientemente el instituto.

Importante anuncio de una de las oficinas del IPS. Imagen: Ips.gob.ar

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires es el organismo encargado de administrar y garantizar las prestaciones previsionales para miles de jubilados y pensionados bonaerenses. A través de su red de atención, brinda servicios vinculados a jubilaciones, pensiones, reconocimientos de servicios, subsidios y distintos trámites esenciales para los beneficiarios.

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Además, el IPS cuenta con Centros de Atención Previsional (CAP) distribuidos en gran parte del territorio provincial, lo que permite acercar la gestión de trámites a los ciudadanos sin necesidad de trasladarse largas distancias. Este sistema busca facilitar el acceso a derechos previsionales y acompañar a los adultos mayores en cada etapa administrativa.

Jubilados IPS Ante el cierre de una de las oficinas, los jubilados deberán buscar otra delegación para la atención presencial. Imagen: Freepik En este contexto, el organismo suele informar periódicamente modificaciones en la atención de sus oficinas, ya sea por cuestiones operativas, mantenimiento o reorganización del servicio, lo que impacta directamente en la atención presencial de los jubilados y pensionados.

Los jubilados deberán buscar otra alternativa: qué oficina de IPS cerró El IPS informó que la oficina ubicada en Bolívar permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, por lo que los beneficiarios que necesiten realizar trámites deberán recurrir a otras dependencias disponibles en la región. Como alternativa presencial, una de las opciones más cercanas es el Centro de Atención Previsional de Olavarría, ubicado en la Casa de la Provincia, en calle Junín 3075, donde se continúa brindando atención en el horario habitual de lunes a viernes de 8:30 a 13:30.

Otra oficina cercana es el Centro de Atención Previsional de General Alvear, ubicado en la calle Mármol 411, donde se atiende con el mismo horario que en Olavarría. El correo electrónico de esta delegación es [email protected], mientras que el teléfono es (02344) 48 0040.

Jubilados IPS La alternativa de los beneficiarios para la atención presencial en el IPS. Imagen: Freepik Además, los jubilados pueden consultar la red completa de oficinas del IPS para elegir la sede más conveniente según su ubicación, así como también iniciar gestiones o acceder a información a través de los canales digitales del organismo, incluyendo su sitio web oficial y correos electrónicos de cada delegación. Por último, otros números de atención para todo el país son la línea 148 y el 0800-777-0148.

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