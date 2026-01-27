¡Atención Monotributistas! El cambio obligatorio de ARCA que podría definir cuánto pagas este año + Seguir en









Las cuotas mensuales de febrero reflejan ajustes por inflación y varían según la categoría

El trámite es obligatorio para quienes cambian de categoría y tiene fecha límite el 5 de febrero, bajo riesgo de multa

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la actualización de topes y valores del Monotributo 2026, lo que obliga a ciertos contribuyentes a recategorizarse según su situación fiscal. El ajuste impactará directamente en la cuota mensual que se abonará durante los próximos seis meses y en las obligaciones impositivas asociadas al régimen simplificado.

No todos los inscriptos deben realizar el trámite, únicamente aquellos que tengan un nivel de facturación o actividad que los ubique en una categoría que requiere una modificación de su registro (que facturen por encima del límite de su inscripción). Esto obliga a los contribuyentes a revisar con precisión su situación antes de proceder.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila La fecha límite que no podés ignorar para evitar sanciones de ARCA El plazo para completar la recategorización vence el 5 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual ARCA podría aplicar sanciones a quienes debían actualizar su categoría y no lo hicieron. Las multas pueden alcanzar hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte jubilatorio en casos de recategorización obligatoria que no se cumpla.

Además, el organismo tiene la facultad de recategorizar de oficio a los contribuyentes utilizando los datos disponibles, lo que refuerza la importancia de cumplir con el trámite a tiempo para evitar ajustes automáticos y costos adicionales.

ARCA.jpg M1 Las nuevas escalas del monotributo en 2026: ¿Te toca subir, bajar o quedarte donde estás? El análisis de ingresos anuales y la comparación con los nuevos topes determinarán si el contribuyente debe subir de categoría, mantenerse o, en algunos casos, bajar. Este procedimiento impacta directamente en la cuota mensual y en la carga fiscal de los próximos meses.

De acuerdo a cada categoría los valores son: Categoría A: $42.386,74 para servicios y para venta de bienes muebles

Categoría B: $48.250,78 para ambos rubros

Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para bienes

Categoría D : $72.414,10 para servicios; $70.661,26 para bienes

Categoría E: $102.537,97 (servicios); $92.658,35 (bienes)

Categoría F: $129.045,32 (servicios); $111.198,27 (bienes)

Categoría G: $197.108,23 (servicios); $135.918,34 (bienes)

Categoría H: $447.346,93 (servicios); $272.063,40 (bienes)

Categoría I: $824.802,26 (servicios); $406.512,05 (bienes)

Categoría J: $999.007,65 (servicios); $497.059,41 (bienes)

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios); $600.879,51 (bienes) ARCA AFIP impuestos-02 Qué pasa si tus ingresos superaron el límite de la categoría K Si los ingresos exceden los topes de la categoría máxima, ARCA puede requerir el paso al régimen general, con obligaciones tributarias y previsionales distintas. Esto implica un aumento considerable en la carga impositiva y mayor control sobre la facturación. El monotributo admite dos tipos de "máximos": Límite anual: establecido en cada categoría

Límite del precio por producto individual (venta de bienes muebles) La recategorización busca alinear los ingresos declarados con la categoría correspondiente, garantizando que los contribuyentes más activos contribuyan en proporción a su nivel de facturación y evitando desequilibrios en el sistema. ARCA 2.jpg ARCA El paso a paso definitivo: Cómo hacer la recategorización en 5 minutos ¿Cómo hago? Entrá al sitio de ARCA e ingresá con tu CUIT/CUIL/CDI y Clave Fiscal .

Dentro del sistema, accedé a la opción Recategorización haciendo clic en el botón “Recategorizarme”. El sistema te mostrará: Tu categoría actual

Los topes de cada parámetro de esa categoría Se recomienda revisar las categorías vigentes haciendo clic en “Escalas vigentes”. Para continuar, presioná “Continuar recategorización” .

Informá el monto facturado en los últimos 12 meses .

Indicá si tenés o usás un local : Si seleccionás No , hacé clic en Continuar .

Ingresá los datos de tu actividad que solicita el sistema para determinar la nueva categoría.

El sistema te mostrará la categoría que te corresponde según los datos ingresados. Verificá que sea correcta. Si necesitás corregir algo, hacé clic en Volver. Si los datos son correctos, presioná Confirmar categoría. El sistema te informará que la transacción se realizó correctamente y vas a poder imprimir tu nueva credencial. arca.png Gastos vs. facturación: el cruce de datos que ARCA está vigilando más que nunca ARCA intensificó los controles sobre el cruce entre los gastos declarados y la facturación informada, un punto clave para quienes están inscriptos en el Monotributo. El organismo analiza si los consumos, gastos personales y movimientos bancarios guardan coherencia con los ingresos declarados. Cuando los gastos superan ampliamente la facturación informada, el sistema puede detectar inconsistencias que deriven en: Requerimientos de información

Exclusión del Monotributo

Recategorizaciones de oficio

Ajustes impositivos y sanciones

