ARCA detectó inconsistencias y datos inflados por parte de trabajadores y compañías + Seguir en









Estas irregularidades, correspondientes al 2025, tienen que ver con retenciones mal aplicadas y deducciones de gastos excesivos.

Las irregularidades que econtró ARCA a partir de los datos cargados del sistema Siradig.

Luego de cruzar los datos cargados en el sistema Siradig, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) encontró irregularidades que apuntan a dos frentes: compañías que no practicaron las retenciones correspondientes a su nómina y empleados que "inflaron" sus deducciones para pagar menos impuesto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Es por eso que activó un operativo de control sobre el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025, poniendo el foco en inconsistencias detectadas en ambos sectores.

Frente a este escenario, los trabajadores tienen tiempo hasta el 31 de marzo para rectificar su declaración para evitar futuras sanciones, mientras que las compañías cuentan con un plazo que vence el 30 de abril.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Los mensajes de advertencia para compañías y trabajadores Luego de encontrar casos donde los montos informados en concepto de indumentaria y equipamiento resultaban desproporcionados respecto a la remuneración percibida, el organismo advirtió: "Te sugerimos verificar que no haya ocurrido algún error al cargar los comprobantes". Asimismo, recordó que gastos como trajes, camisas, corbatas o carteras (uso no exclusivo laboral), así como computadoras o celulares no son deducibles.

De la misma forma, intimó a los empleadores con respecto a su incumplimiento como agentes de retención: "Se identificaron relaciones laborales que, debido a los montos de remuneraciones percibidas, resultarían alcanzadas por el régimen".

Temas ARCA