¿Cuántos días te corresponden de vacaciones?

Los plazos de descanso son establecidos por ARCA y varían según la antigüedad del trabajador dentro de la empresa.

Durante las vacaciones pagas, no se descuentan aportes jubilatorios, ni de obra social. Depositphotos

Con la llegada del verano, muchos trabajadores comienzan a planificar sus días de descanso y a preguntarse cuántos días de vacaciones les corresponden. Este derecho, contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT N.º 20.744), busca garantizar un tiempo de recuperación y es fundamental para la salud.

El tiempo varía según tu antigüedad y es establecido por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los empleadores, por su parte, deben respetar los plazos vigentes y abonar la remuneración correspondiente durante este período. A continuación, conocé los detalles.

Mercado de trabajo Cómo saber cuántos días de vacaciones te corresponden Para determinar cuántos días de descanso te corresponden, tenés que tener en cuenta la antigüedad en la empresa al 31 de diciembre del año anterior. Según ARCA, los empleados deben haber cumplido al menos seis meses de servicio para acceder al beneficio.

Durante este período inicial, se otorga 1 día de vacaciones por cada 20 días trabajados. A partir del primer ciclo completo, la cantidad se calcula de manera progresiva según la cantidad de años en la empresa: quienes tienen menos de 5 años reciben 15 días consecutivos; entre 5 y 10 años, 21 días; de 10 a 20 años, 28 días; y más de 20 años, 35 días.

El período legal para tomar vacaciones se extiende del 1 de noviembre al 30 de marzo, aunque los empleados pueden solicitar fraccionarlas en otros momentos del año, siempre que exista acuerdo con el empleador.

Cómo funcionan las "vacaciones pagas" De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, el pago se realiza por adelantado al inicio del período de vacaciones y debe incluir el sueldo básico, además de los adicionales habituales, como horas extras fijas o comisiones. Es importante destacar que durante el descanso, no se descuentan aportes jubilatorios ni de obra social, por lo que el trabajador recibe la totalidad de su remuneración correspondiente.

Temas Vacaciones

ARCA