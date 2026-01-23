ARCA: ¿Por qué debo recategorizarme en enero de 2026? + Seguir en









La actualización semestral del monotributo ya está vigente y obliga a revisar ingresos, topes y montos mensuales.

ARCA actualizó las escalas del monotributo con una suba del 13,5% y habilitó la recategorización de enero.

Con la publicación del último índice de inflación, ARCA activó el proceso de recategorización del monotributo. El ajuste impacta sobre los límites de facturación y sobre el importe del impuesto integrado, lo que obliga a miles de contribuyentes a revisar su situación fiscal para evitar inconsistencias frente al organismo recaudador.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La recategorización funciona como un control individual que compara los ingresos acumulados de los últimos doce meses con los nuevos parámetros vigentes. El error más frecuente surge cuando el contribuyente omite esta revisión o carga datos incorrectos, una situación que suele derivar en reclamos, diferencias a pagar y ajustes de oficio en etapas posteriores.

monotributo En qué consiste el Régimen Simplificado de Ganancias El Régimen Simplificado establece escalas de facturación anual con montos fijos mensuales que incluyen el componente impositivo, los aportes previsionales y la cobertura de salud. ¿Su objetivo?: facilitar el cumplimiento tributario de pequeños contribuyentes mediante un esquema unificado y previsible. Es decir, es un método que facilita la declaración del Impuesto a las Ganancias y elimina la obligación de informar patrimonio y consumo detallado.

La actualización de enero de 2026 se calculó a partir de una inflación acumulada del 13,5% entre julio y diciembre de 2025. Con los nuevos valores, ARCA redefinió tanto los topes de ingresos como el impuesto integrado.

Aunque las escalas rigen desde el 1° de enero, el impacto en la cuota mensual se refleja a partir del mes siguiente a la recategorización. Por ese motivo, la revisión temprana de los datos permite anticipar el monto a pagar y evitar sorpresas en la liquidación. El plazo para completar la recategorización se extiende hasta el 5 de febrero.

El trámite se realiza de forma online a través del sitio oficial de ARCA, con clave fiscal y declaración de los ingresos reales del período evaluado. (Si la facturación se mantuvo dentro de los márgenes ajustados por inflación, no resulta necesario cambiar de categoría).

Temas ARCA