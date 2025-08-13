¡Atención PAMI! Comenzó la inscripción a un programa exclusivo para seguir estudiando







La obra social ofrece actividades educativas y gratuitas para adultos mayores, con propuestas presenciales y virtuales en universidades y centros comunitarios.

PAMI brinda talleres y capacitaciones para estimular la memoria, incorporar nuevas habilidades y compartir experiencias en un entorno inclusivo y accesible.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública para adultos mayores en Argentina. Con el fin de mejorar la calidad de vida de sus más de 5 millones de afiliados, la entidad ofrece prestaciones médicas y también impulsa propuestas educativas que fomentan el aprendizaje y la integración social.

Una de sus iniciativas es UPAMI, una red de cursos y talleres dictados en alianza con más de 24 universidades públicas y 2.500 centros educativos. La propuesta presencial se combina opciones virtuales que se pueden seguir desde cualquier lugar, permitiendo elegir entre una amplia variedad de temáticas: desde arte, literatura e historia, hasta informática, actividad física y hábitos saludables.

pami-vacunacionjpg.webp No requiere estudios previos, es totalmente gratuita y busca mantener la mente activa, promover nuevos vínculos y ofrecer un espacio donde aprender sea también una experiencia de disfrute. Con la apertura del segundo trimestre, miles de jubilados y pensionados ya están listos para volver a las aulas y explorar nuevas pasiones. Recordá que tenés tiempo hasta el 31 de octubre para registrarte. ¡Conocé cómo hacerlo!

¿Qué son los cursos UPAMI? Los cursos UPAMI son una propuesta conjunta entre la entidad previsional y distintas instituciones académicas del país que ofrece actividades gratuitas y accesibles para personas mayores. El objetivo es generar espacios de formación continua y socialización que fortalezcan el bienestar integral.

Cada taller está diseñado por profesionales especializados en gerontología y adaptado a las necesidades de este grupo etario. La oferta incluye desde algunos sociopreventivos para ejercitar la memoria, mejorar la movilidad o adoptar hábitos saludables, hasta cursos de idiomas, literatura, filosofía, teatro, yoga fotografía, historia, tecnología y desarrollo personal.

No es necesario contar con experiencia previa ni títulos académicos para participar, ya que el espíritu del programa es que cualquier persona afiliada pueda descubrir nuevos intereses, adquirir herramientas útiles y compartir momentos de aprendizaje con otros. Paso a paso: ¿cómo inscribirse a los cursos UPAMI? La inscripción se realiza de manera sencilla y rápida a través del sitio web oficial de PAMI. Los afiliados pueden elegir hasta cinco cursos, en modalidad presencial o virtual. Para anotarse, se deben seguir estos pasos: Ingresá a la página oficial de PAMI y accedé a la sección de cursos UPAMI. Seleccioná la temática o ubicación preferida. También es posible explorar el listado completo de opciones por institución o área de interés. Completá el formulario con tus datos personales. Una vez registrado, el docente del curso se comunicará por teléfono o correo electrónico para confirmar el inicio de las clases. La edición actual se desarrollará entre el 1° de septiembre y el 30 de noviembre. Recordá que los cursos presenciales requieren la inscripción en la universidad más cercana a la residencia del afiliado, lo que facilita el acceso a las clases de manera cómoda y práctica.

