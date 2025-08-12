AUH de ANSES: cuánto corresponde que me depositen en agosto 2025 con aumento y Tarjeta Alimentar si tengo un hijo







Conocé los valores de los haberes para los beneficiarios de la prestación y aquellos correspondientes a este bono.

ANSES actualiza los haberes de las prestaciones según el último dato de inflación.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó a otorgar los cobros de agosto a todos los titulares de sus prestaciones. Esto incluye a la Asignación Universal por Hijo (AUH), a los que también se les sumará un importante bono, con el que podrán costear una necesidad básica.

Los haberes de este mes llegan con un 1,62% de aumento. Este fue el porcentaje de inflación registrado en junio, ya que según el Decreto de Movilidad Jubilatoria, las prestaciones reciben actualizaciones mensuales según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Monto de la AUH de ANSES en agosto 2025 auh-infancias.jpg Este mes, el valor total de los haberes de la AUH es de $112.942 por cada hijo. Sin embargo, ANSES retiene el 20% del monto, por lo que los titulares recibirán $90.353,60. Por otro lado, la retención, que tiene un valor de $22.588,40, se otorgará una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH, un documento en el que se acreditan el esquema de vacunación y los datos de salud y educación de los niños.

Montos de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos tarjeta alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar de ANSES aumenta un 100% en febrero 2024. Además de los cobros mensuales, los titulares de la AUH recibirán el bono correspondiente a la Tarjeta Alimentar, que es una ayuda económica otorgada para que estos puedan acceder a la canasta básica alimentaria. Según la cantidad de hijos por familia, estos son sus valores:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250

Con la sumatoria de los haberes, estos serán los cobros finales que recibirán los beneficiarios de la AUH en agosto: Familias con un hijo: $90.353,60 + $52.250 = $115.603,60

Familias con dos hijos: $90.353,60 + $81.936 = $172.289,60

Familias con tres o más hijos: $90.353,60 + $108.062 = $198.415,60 Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto 2025 auh anses.webp Según el calendario de pagos oficial del organismo, las fechas pendientes para el cobro de la Asignación Universal por Hijo son las siguientes, dependiendo del último número del DNI de cada beneficiario: DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 6: martes 19 de agosto

DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto

