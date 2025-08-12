El programa de ANSES al que sólo este grupo podrá acceder para recibir la ayuda económica

El organismo previsional informó sobre el reemplazo de una de sus prestaciones más importantes y a quienes esta dirigido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó el programa Acompañamiento Socia l. Este beneficio busca mejorar la inclusión y las condiciones de vida de los hogares en situación de vulnerabilidad. El programa reemplazó al Plan Potenciar Trabajo y forma parte de las líneas de apoyo social del organismo.

El programa Acompañamiento Social está dirigido a personas con dificultades para integrarse al mercado laboral. Los beneficiarios incluyen hombres y mujeres mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad, mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años y personas con discapacidad. También abarca a familias en contextos críticos que requieren asistencia económica.

El programa Acompañamiento Social de ANSES brinda asistencia económica a grupos específicos. Los beneficiarios pueden acceder a este apoyo sin perder otros beneficios sociales.

Esta prestación también incluye a trabajadores en situaciones laborales particulares. Los beneficiarios abarcan a personas con empleo en casas particulares, trabajo contratado en forma temporaria o trabajo permanente discontinuo . Además, el programa cubre a trabajadores rurales, temporarios o estacionales, así como a aquellos contratados en el Programa Puente de Empleo.

El programa Acompañamiento Social es compatible con diversas prestaciones sociales. Los beneficiarios pueden recibir este apoyo junto con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social y otras prestaciones económicas . También es compatible con prestaciones alimentarias y el monotributo social o monotributo categoría A y B.

El programa incluye a trabajadores con empleo formal registrado bajo relación de dependencia. Estos beneficiarios deben tener una remuneración bruta mensual inferior al valor de un Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esta condición permite acceder al beneficio sin perder otros apoyos sociales.

Cómo postularse al programa Acompañamiento Social de ANSES

Los interesados en verificar si son beneficiarios del programa pueden consultar a través de Mi ANSES o la app Mi Argentina. El proceso de consulta requiere ingresar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego, los usuarios deben dirigirse a la sección "Mis cobros" para comprobar si figura la prestación "Acompañamiento Social" como activa.

El monto del programa Acompañamiento Social para agosto de 2025 asciende a $78.000. Este valor se mantiene sin cambios respecto al mes anterior.