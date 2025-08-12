Los dos extras más aumento que cobra la AUH de ANSES en agosto 2025

Hay cambios en los pagos que impactan en la ayuda estatal que reciben las familias con menores a cargo en este mes.

La AUH y sus complementos vienen con aumento en agosto.

En el mes de agosto de 2025, las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo van a ver un incremento en el monto mensual y, además, van a poder acceder a dos sumas adicionales que se abonan de manera conjunta. Estos beneficios tienen como objetivo asistir económicamente y garantizar una mejor cobertura de las necesidades básicas a los que lo necesiten.

El ajuste corresponde al mecanismo de movilidad que actualiza las prestaciones de la ANSES según la inflación oficial. Este esquema también impacta en otras asignaciones y jubilaciones, por lo que se trata de un aumento que abarca a un amplio sector de beneficiarios.

A partir de este mes, el valor total por cada hijo o hija es de $112.919,26 . Pero de todas formas, la ANSES aplica una retención del 20% hasta que la persona titular presente la Libreta de AUH , el requisito indispensable para cobrar todo lo acumulado.

Así que de esa manera, el depósito mensual efectivo será de $90.335,41 por menor, mientras que no se haya cumplido con ese trámite. La suba del 1,6% se calculó en base al índice de precios publicado por el INDEC.

Entre los extra que se pueden cobrar están:

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Este beneficio está dirigido a titulares de AUH y Asignación por Embarazo durante la gestación y los primeros tres años del niño o niña. La finalidad es apoyar la compra de leche y los alimentos esenciales para favorecer el crecimiento y la salud en los primeros años de desarrollo.

La asistencia se le da a los beneficiarios de forma automática, sin necesidad de gestionar el alta. Con la actualización de agosto, el importe pasa de $41.915 a $42.594, y se acredita junto con la AUH.

Tarjeta Alimentar

Es una ayuda económica destinada a garantizar el acceso a una alimentación saludable. Pueden recibirla quienes cobran AUH con hijos de hasta 17 años, AUH por discapacidad (sin límite de edad), embarazadas a partir del tercer mes con Asignación por Embarazo y madres de 7 o más hijos con Pensión No Contributiva.

Los montos en agosto 2025 son:

$52.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $81.936 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $108.062 para familias con tres o más hijos.

El pago se realiza en la misma fecha y lugar que la AUH.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto 2025

El calendario de pagos comienza en la segunda semana del mes: