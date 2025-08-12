El importante beneficio de ANSES que continúa durante todo agosto 2025

Se trata de una prestación que tiene como objetivo llegar a familias de escasos recursos y ayudarlas económicamente.

Cómo acceder al programa hogar, el plan de asistencia económica en la compra de garrafas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en agosto de 2025 se realizará el pago del Programa Hogar , un beneficio destinado a brindar apoyo económico a familias de bajos recursos que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

El Programa Hogar de ANSES cobra especial relevancia durante el invierno, ya que permite a los hogares beneficiarios cubrir necesidades básicas como cocinar y calefaccionarse . Además, en los meses de bajas temperaturas , los titulares reciben un refuerzo adicional, dado que el consumo de gas suele incrementarse en esta época del año.

El Programa Hogar de ANSES es una iniciativa del Estado nacional que busca garantizar el acceso al gas envasado para familias de bajos ingresos y organizaciones sin fines de lucro. A través de este plan, se abona un subsidio mensual que cubre parte del costo de las garrafas de 10, 12 o 15 kilos.

El monto del beneficio lo determina la Secretaría de Energía y varía según:

El valor se incrementa en las siguientes situaciones:

Meses de mayor consumo energético, como el invierno.

Hogares con más de cinco integrantes.

Viviendas situadas en zonas frías como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Patagones, o áreas comprendidas por la Ley 27.637, que incluye regiones de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Salta y La Rioja.

Para verificar si cobrás en agosto, podés ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y clave de la Seguridad Social. En la sección “Mis Cobros” aparecerá el estado del subsidio y el monto disponible. Una vez completados los pasos, el sistema confirmará si recibirás el pago del Programa Hogar.

Existes razones por las que pueden suspender el pago de este beneficio:

Exceso de ingresos : cuando el total del hogar supera los límites permitidos (dos salarios mínimos, o tres si hay una persona con discapacidad). En provincias patagónicas, el límite es de 2,8 salarios mínimos, o 4,2 en caso de discapacidad.

: cuando el total del hogar supera los límites permitidos (dos salarios mínimos, o tres si hay una persona con discapacidad). En provincias patagónicas, el límite es de 2,8 salarios mínimos, o 4,2 en caso de discapacidad. Conexión a la red de gas : si se detecta conexión, se debe presentar un certificado de negativa emitido por la empresa proveedora ante ANSES.

: si se detecta conexión, se debe presentar un certificado de negativa emitido por la empresa proveedora ante ANSES. Cobro duplicado : si más de un integrante de la familia percibe el subsidio, es necesario regularizar la situación.

: si más de un integrante de la familia percibe el subsidio, es necesario regularizar la situación. Medidor de gas activo : si existe un medidor operativo, se debe coordinar con la distribuidora y actualizar la información en ANSES.

: si existe un medidor operativo, se debe coordinar con la distribuidora y actualizar la información en ANSES. No cobro prolongado: si no se retira el beneficio durante tres meses consecutivos, se da de baja automáticamente y será necesario iniciar el trámite nuevamente.

Quiénes pueden acceder al Programa Hogar

Para acceder al Programa Hogar, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos que buscan garantizar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan:

Sin conexión a gas natural : ningún integrante del hogar puede ser titular de un servicio de gas natural ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.

Límite de ingresos : el total de ingresos del grupo familiar no debe superar el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMMV) . En el caso de monotributistas, se admite hasta la Categoría C .

Excepción por discapacidad : si algún miembro cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, el tope de ingresos se amplía a tres SMMV o Categoría D de monotributo.

Regiones con topes especiales: en provincias patagónicas —La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego— y en el partido bonaerense de Patagones, el límite asciende a 2,8 SMMV o Categoría D. En caso de que algún integrante tenga CUD, el tope aumenta a 4,2 SMMV o Categoría E.

Cómo tramitar el subsidio

Para solicitar este beneficio tenes que seguir los siguientes pasos:

Ingresá a Mi ANSES Verificá y actualizá tus datos Solicitá la Tarifa Social para el Programa Hogar Finalizá la solicitud

También podés hacer este trámite desde tu celular utilizando la app Mi ANSES.