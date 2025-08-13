Junto con los montos actualizados, los titulares podrán acceder al cobro de dos bonos adicionales este mes: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las asignaciones familiares aumentarán un 1,62% en agosto 2025.

El pasado viernes 8 de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) activó su calendario de pagos correspondiente al octavo mes del año. Como es habitual, este respeta la terminación del DNI de los beneficiarios y se verá interrumpido por el feriado del 15. Sin embargo, retomará con normalidad el próximo lunes 18.

En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 1,62% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ). Y uno de los grupos de titulares que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) : una ayuda económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

A su vez, la entidad dirigida por Fernando Bearzi confirmó la entrega de dos extras: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche , esenciales para contribuir a la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes.

ANSES determinó los valores para las asignaciones familiares de agosto 2025. De esta manera, las prestaciones sociales aumentarán un 1,62% este mes, correspondiente al dato de la inflación de junio que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.

En este sentido, el valor total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $112.942 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($90.353,6), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH . Un documento que demuestra que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente.

Por su parte, el valor del 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $367.757, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $56.475 este mes.

Extras que puedo cobrar

Tarjeta Alimentar

El programa está disponible para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Y su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede usarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. De esta manera, las cifras de la Tarjeta Alimentar, dependiendo de la cantidad de hijos que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central, como la AUH o la AUE, y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

ANSES.jpg

Complemento Leche

En el marco del Plan "1000 Días", se entregará este apoyo económico a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años para asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores. Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo.

Su valor ascendió a $42.593,43 en agosto 2025.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto.

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto.

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto.

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto.

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto.

DNI terminado en 5: viernes 15 de agosto.

DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto.

DNI terminado en 7: martes 19 de agosto.

DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto.

Asignación por Embarazo (AUE)