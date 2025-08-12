Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobro mi jubilación de agosto 2025, según mi número de DNI







Junto con los haberes actualizados, la entidad entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren la mínima.

Las prestaciones sociales de ANSES aumentarán un 1,62%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La semana pasada, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó su calendario de pagos correspondiente a este octavo mes del año. Como es habitual, este respeta la terminación del DNI de los beneficiarios.

De esta manera, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 1,62% en agosto, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

A su vez, con el fin de garantizar que los titulares accedan a los bienes y servicios esenciales, el organismo dirigido por Fernando Bearzi confirmó la entrega del bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.

jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos Monto de las jubilaciones de ANSES en agosto 2025 De acuerdo a la Resolución 278/2025, publicada en el Boletín Oficial, las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,62% en agosto, correspondiente al dato de la inflación de mayo que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24.

El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobren el haber mínimo. Estos serán los nuevos valores: Jubilación mínima: $384.305,37 ( $314.305,37 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $321.444,30 ( $251.444,30 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $290.013,76 ( $220.013,76 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.081.261,17 a $2.114.977,6. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en agosto Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 7: martes 19 de agosto

DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminado en 0 y 1: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 12 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 14 de agosto