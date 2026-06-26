Aumenta el subte en CABA a partir de julio 2026: cuánto costará el boleto y cómo pagar con descuento

La suba será del 4,1% y el ajuste combina el 2,1% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo mas un 2% adicional.

El pasaje en subte pasará a costar $1.621 para quienes tengan la SUBE registrada.

A partir del 1 de julio, el pasaje del subte en la Ciudad de Buenos Aires aumentará un 4,1% y pasará a costar $1.621 para los usuarios que tengan la SUBE registrada.

De acuerdo con el Gobierno porteño, la suba refleja un ajuste automático vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de mayo, más un 2% adicional .

El nuevo cuadro tarifario del subte comenzará a regir desde el 1° de julio y establece un incremento que lleva el pasaje general a $1.621 para quienes utilicen la SUBE registrada. En el caso de usuarios sin tarjeta nominalizada, el valor ascenderá a $2.541 .

Además, se mantienen descuentos para determinados grupos: la Tarifa Social será de $567 y el boleto estudiantil de $226. Por su parte, el premetro costará $567,35.

La actualización de tarifas responde al sistema de indexación automática que utiliza la ciudad porteña para sostener el funcionamiento del servicio. El mecanismo modifica los precios según el último dato del IPC, que fue del 2,1%, más un adicional del 2%.

Con este ajuste, acumula una suba superior al 30% en lo que va del año.

subte

Métodos de pago y descuentos disponibles

El sistema de pago del subte mantiene con múltiples opciones. La principal es la tarjeta SUBE, que permite acceder a la tarifa más baja siempre que esté registrada a nombre del usuario.

También continúa habilitado el pago con tarjetas de débito, crédito y códigos QR en molinetes multipago disponibles en todas las estaciones.

A su vez, continúan vigentes los descuentos pasajeros frecuentes. El esquema contempla reducciones automáticas del 20%, 30% y hasta 40% cuando superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente. De esta manera, los valores se ordenan:

1 a 20 viajes: $1621

21 a 30 viajes: $1296,80

31 a 40 viajes: $1134,70

41 viajes en adelante: $972,60

Desde Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) recordaron que siguen los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera.

En paralelo, distintas entidades bancarias ofrecen beneficios específicos para sus clientes. Banco Santander brinda durante junio, julio y agosto un 50% de reintegro con un tope de $8.000 de ahorro en el período.

Además, los clientes adheridos al programa "Sorpresa Santander" pueden acceder a la devolución del 100% del valor del pasaje, con un límite de hasta $16.000. Para acceder, tenes que abonar desde la app del banco o MODO, generando un código QR de transporte y usando el dinero en cuenta.

Naranja X otorga un 50% de reintegro al pagar con el QR desde la app de NX (botón "QR Subte") y tiene un tope de hasta $5.000, mientras que los que abonen desde NFC desde el celular, usando las tarjetas Visa NX (débito o crédito, pueden ampliar el beneficio hasta un máximo mensual de $10.000.

En el caso de Banco Macro, los usuarios pueden acceder a un 20% de reintegro en cada viaje abonado desde el celular, generando un QR de transporte con la app del banco o de MODO, o haciendo un pago NFC con Visa Débito. El límite es de $4.000 por mes.