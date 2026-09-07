Multas más caras en la Ciudad: qué infracciones suben y hasta cuánto pueden llegar + Agregar ámbito en









La actualización semestral del sistema porteño elevó las sanciones por faltas frecuentes y endureció los montos para maniobras graves como tapar la patente o cruzar en rojo, con valores que superan el millón de pesos.

La Ciudad actualizó el esquema de infracciones de tránsito

La Ciudad de Buenos Aires volvió a actualizar el esquema de infracciones de tránsito, con incrementos que impactan tanto en faltas cotidianas como en conductas de mayor riesgo. El ajuste se aplica en base a la Unidad Fija (UF), que ahora se ubica en $949,99, lo que empuja varias multas a nuevos máximos.

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Ajuste y nuevo esquema de valores en las infracciones El sistema porteño registró una suba cercana al 18,9%, que reconfigura el valor de sanciones habituales. Entre las más comunes, el estacionamiento indebido ya alcanza los $94.999, mientras que ocupar rampas para personas con discapacidad asciende a $284.819. Circular por carriles exclusivos o Metrobus implica una multa de $142.498,50.

El uso del celular al volante también se mantiene entre las infracciones más sancionadas, con valores de $94.999, que pueden duplicarse si se trata de envío de mensajes durante la conducción.

Controles más estrictos y sanciones graves En el caso de faltas más severas, como tapar o adulterar la patente para evadir controles, la penalidad trepa a $949.990, equivalente a 1.000 UF. En exceso de velocidad, los montos pueden variar desde $66.499,30 hasta casi $3,8 millones, según el grado de la infracción.

El ajuste se aplica en base a la Unidad Fija (UF), que ahora se ubica en $949,99, lo que empuja varias multas a nuevos máximos. katemangostar Cruzar un semáforo en rojo también figura entre las sanciones más altas, con valores que van de $284.997 a $1.424.985, dependiendo del caso.

El esquema se completa con multas por VTV vencida ($94.999), falta de cinturón de seguridad ($94.999) y otras infracciones como vidrios polarizados fuera de norma o falta de documentación, con valores desde $47.499,50. El sistema de puntos vigente en la Ciudad, activo desde 2009, continúa complementando las sanciones económicas: cada conductor inicia con 20 puntos que se van descontando según la gravedad de la infracción.