La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reveló los montos establecidos para cada prestación para el cuarto mes del año.
ANSES oficializó los montos de abril con aumento del 2,9%
Conocé los nuevos importes que recibirán los beneficiarios del organismo previsional durante esta jornada mensual de pagos.
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Uno por uno, todos los aumentos de ANSES confirmados para abril 2026
Por decisión del Gobierno nacional, todas las prestaciones tendrán un incremento del 2,9%, en línea con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A su vez, continuará el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. En este marco, la AUH también se actualizará en abril con la misma suba, de acuerdo con el esquema vigente de movilidad por inflación.
Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobran en abril
La nueva fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24 dispuso ajustes mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. Según el INDEC, la inflación de febrero fue del 2,9%, idéntica a la registrada en enero, lo que consolida el nivel más alto desde marzo de 2025.
Gracias al aumento del 2,9% y el refuerzo adicional, los haberes de los jubilados y pensionados del organismo quedarán de la siguiente manera:
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Jubilación mínima: $450.319,31 ($380.319,31 + $70.000 de bono)
PUAM: $371.255,44 ($304.255,44 + $70.000)
PNC por discapacidad o vejez: $336.223,52 ($266.223,52 + $70.000)
PNC para madres de siete hijos: $450.319,31 ($380.319,31 + $70.000)
Jubilación máxima: sube a $2.559.188,80.
Aumentan las asignaciones en abril
Gracias a esta actualización, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $136.666 por hijo. Sin embargo, ANSES retiene el 20% mensual hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago directo que reciben las familias cada mes será de $109.332,80. Ese porcentaje retenido se acumula durante el año y se abona únicamente tras presentar la Libreta de Asignación Universal, trámite obligatorio que certifica controles de salud y educación y que debe realizarse antes de la fecha límite habitual de marzo.
Además de la AUH, ANSES actualizó el resto de las asignaciones familiares con el mismo aumento del 2,9%.
Asignación por hijo con discapacidad (según Ingreso del Grupo Familiar)
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Hasta $1.028.268: $222.510,62
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Entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $157.411,28
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Desde $1.508.055,01: $99.346,86
Asignación por prenatal y maternidad
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Hasta $1.028.268: $68.340,01
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Entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $46.098,17
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Entre $1.508.055,01 y $1.741.100: $27.882,81
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Entre $1.741.100,01 y $5.445.190: $14.385,42
Asignaciones de pago único
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Nacimiento: $79.659,01
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Adopción: $476.267,51
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Matrimonio: $119.274,48
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Cónyuge: $16.580,28
Tarjeta Alimentar sin cambios
A diferencia de otras prestaciones, la Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones en abril y mantiene los montos vigentes desde mayo de 2024:
- 1 hijo: $52.250
- 2 hijos: $81.936
- 3 o más hijos: $108.062
Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinado a titulares de AUH, AUE y Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos con menores o personas con discapacidad a cargo.
Dentro del esquema de asistencia se mantiene también el Complemento Leche del Plan 1000 Días, dirigido a embarazadas que perciben AUE y a familias con hijos de hasta tres años.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026
El calendario de pagos de ANSES comienza el 10 de abril, y se determina según el último número de documento de cada beneficiario. Para este mes, las fechas son las siguientes:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
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DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
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DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo
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DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Prenatal
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DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Mes a cobrar: marzo
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Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: 10 de marzo al 10 de abril.
Todas las terminaciones de documentos de la segunda quincena: 20 de marzo al 10 de abril.
Mes a cobrar: abril
- Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Mes a cobrar: marzo
- Todas las terminaciones de documentos: 9 de marzo al 10 de abril
Mes a cobrar: abril
- Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo
Prestación por Desempleo
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DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril
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