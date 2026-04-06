ANSES oficializó los montos de abril con aumento del 2,9%

Conocé los nuevos importes que recibirán los beneficiarios del organismo previsional durante esta jornada mensual de pagos.

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Los montos oficiales de ANSES para todo el mes de abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reveló los montos establecidos para cada prestación para el cuarto mes del año.

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Por decisión del Gobierno nacional, todas las prestaciones tendrán un incremento del 2,9% , en línea con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A su vez, continuará el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. En este marco, la AUH también se actualizará en abril con la misma suba, de acuerdo con el esquema vigente de movilidad por inflación.

La nueva fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24 dispuso ajustes mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. Según el INDEC, la inflación de febrero fue del 2,9% , idéntica a la registrada en enero, lo que consolida el nivel más alto desde marzo de 2025.

Gracias al aumento del 2,9% y el refuerzo adicional, los haberes de los jubilados y pensionados del organismo quedarán de la siguiente manera:

Gracias a esta actualización, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $136.666 por hijo . Sin embargo, ANSES retiene el 20% mensual hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago directo que reciben las familias cada mes será de $109.332,80 . Ese porcentaje retenido se acumula durante el año y se abona únicamente tras presentar la Libreta de Asignación Universal, trámite obligatorio que certifica controles de salud y educación y que debe realizarse antes de la fecha límite habitual de marzo.

Jubilación máxima: sube a $2.559.188,80 .

PNC para madres de siete hijos: $450.319,31 ($380.319,31 + $70.000)

PNC por discapacidad o vejez: $336.223,52 ($266.223,52 + $70.000)

Jubilación mínima: $450.319,31 ($380.319,31 + $70.000 de bono)

Además de la AUH, ANSES actualizó el resto de las asignaciones familiares con el mismo aumento del 2,9%.

Asignación por hijo con discapacidad (según Ingreso del Grupo Familiar)

Hasta $1.028.268: $222.510,62

Entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $157.411,28

Desde $1.508.055,01: $99.346,86

Asignación por prenatal y maternidad

Hasta $1.028.268: $68.340,01

Entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $46.098,17

Entre $1.508.055,01 y $1.741.100: $27.882,81

Entre $1.741.100,01 y $5.445.190: $14.385,42

Asignaciones de pago único

Nacimiento: $79.659,01

Adopción: $476.267,51

Matrimonio: $119.274,48

Cónyuge: $16.580,28

Tarjeta Alimentar sin cambios

A diferencia de otras prestaciones, la Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones en abril y mantiene los montos vigentes desde mayo de 2024:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinado a titulares de AUH, AUE y Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos con menores o personas con discapacidad a cargo.

Dentro del esquema de asistencia se mantiene también el Complemento Leche del Plan 1000 Días, dirigido a embarazadas que perciben AUE y a familias con hijos de hasta tres años.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026

Calendario Feriados Freepik Freepik

El calendario de pagos de ANSES comienza el 10 de abril, y se determina según el último número de documento de cada beneficiario. Para este mes, las fechas son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo

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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Mes a cobrar: marzo

Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: 10 de marzo al 10 de abril.

Todas las terminaciones de documentos de la segunda quincena: 20 de marzo al 10 de abril.

Mes a cobrar: abril

Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes a cobrar: marzo

Todas las terminaciones de documentos: 9 de marzo al 10 de abril

Mes a cobrar: abril

Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo

Prestación por Desempleo