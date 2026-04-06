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6 de abril 2026 - 08:00

ANSES oficializó los montos de abril con aumento del 2,9%

Conocé los nuevos importes que recibirán los beneficiarios del organismo previsional durante esta jornada mensual de pagos.

Los montos oficiales de ANSES para todo el mes de abril.&nbsp;

Los montos oficiales de ANSES para todo el mes de abril. 

Por decisión del Gobierno nacional, todas las prestaciones tendrán un incremento del 2,9%, en línea con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A su vez, continuará el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. En este marco, la AUH también se actualizará en abril con la misma suba, de acuerdo con el esquema vigente de movilidad por inflación.

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ANSES

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobran en abril

La nueva fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24 dispuso ajustes mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. Según el INDEC, la inflación de febrero fue del 2,9%, idéntica a la registrada en enero, lo que consolida el nivel más alto desde marzo de 2025.

Jubilados IPS

Gracias al aumento del 2,9% y el refuerzo adicional, los haberes de los jubilados y pensionados del organismo quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $450.319,31 ($380.319,31 + $70.000 de bono)

  • PUAM: $371.255,44 ($304.255,44 + $70.000)

  • PNC por discapacidad o vejez: $336.223,52 ($266.223,52 + $70.000)

  • PNC para madres de siete hijos: $450.319,31 ($380.319,31 + $70.000)

  • Jubilación máxima: sube a $2.559.188,80.

Aumentan las asignaciones en abril

AUH ESCOLAR 3.jpg

Gracias a esta actualización, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $136.666 por hijo. Sin embargo, ANSES retiene el 20% mensual hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago directo que reciben las familias cada mes será de $109.332,80. Ese porcentaje retenido se acumula durante el año y se abona únicamente tras presentar la Libreta de Asignación Universal, trámite obligatorio que certifica controles de salud y educación y que debe realizarse antes de la fecha límite habitual de marzo.

Además de la AUH, ANSES actualizó el resto de las asignaciones familiares con el mismo aumento del 2,9%.

Asignación por hijo con discapacidad (según Ingreso del Grupo Familiar)

  • Hasta $1.028.268: $222.510,62

  • Entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $157.411,28

  • Desde $1.508.055,01: $99.346,86

Asignación por prenatal y maternidad

  • Hasta $1.028.268: $68.340,01

  • Entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $46.098,17

  • Entre $1.508.055,01 y $1.741.100: $27.882,81

  • Entre $1.741.100,01 y $5.445.190: $14.385,42

Asignaciones de pago único

  • Nacimiento: $79.659,01

  • Adopción: $476.267,51

  • Matrimonio: $119.274,48

  • Cónyuge: $16.580,28

Tarjeta Alimentar sin cambios

A diferencia de otras prestaciones, la Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones en abril y mantiene los montos vigentes desde mayo de 2024:

  • 1 hijo: $52.250
  • 2 hijos: $81.936
  • 3 o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinado a titulares de AUH, AUE y Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos con menores o personas con discapacidad a cargo.

Dentro del esquema de asistencia se mantiene también el Complemento Leche del Plan 1000 Días, dirigido a embarazadas que perciben AUE y a familias con hijos de hasta tres años.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026

Calendario Feriados Freepik

El calendario de pagos de ANSES comienza el 10 de abril, y se determina según el último número de documento de cada beneficiario. Para este mes, las fechas son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10 de abril

  • DNI terminados en 1: 13 de abril

  • DNI terminados en 2: 14 de abril

  • DNI terminados en 3: 15 de abril

  • DNI terminados en 4: 16 de abril

  • DNI terminados en 5: 17 de abril

  • DNI terminados en 6: 20 de abril

  • DNI terminados en 7: 21 de abril

  • DNI terminados en 8: 22 de abril

  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de abril

  • DNI terminados en 1: 13 de abril

  • DNI terminados en 2: 14 de abril

  • DNI terminados en 3: 15 de abril

  • DNI terminados en 4: 16 de abril

  • DNI terminados en 5: 17 de abril

  • DNI terminados en 6: 20 de abril

  • DNI terminados en 7: 21 de abril

  • DNI terminados en 8: 22 de abril

  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de abril

  • DNI terminados en 1: 13 de abril

  • DNI terminados en 2: 14 de abril

  • DNI terminados en 3: 15 de abril

  • DNI terminados en 4: 16 de abril

  • DNI terminados en 5: 17 de abril

  • DNI terminados en 6: 20 de abril

  • DNI terminados en 7: 21 de abril

  • DNI terminados en 8: 22 de abril

  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo
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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Mes a cobrar: marzo

  • Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: 10 de marzo al 10 de abril.

  • Todas las terminaciones de documentos de la segunda quincena: 20 de marzo al 10 de abril.

Mes a cobrar: abril

  • Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
  • DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes a cobrar: marzo

  • Todas las terminaciones de documentos: 9 de marzo al 10 de abril

Mes a cobrar: abril

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril

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