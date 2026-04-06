Esta semana ANSES comienza con los depósitos de abril: quiénes son los primeros en cobrar + Seguir en









Conocé todos los detalles sobre el cobro de haberes, tras el aumento de acuerdo a la reglamentación vigente.

El haber máximo no accede al bono de resfuerzo, por superar considerablemente los valores de ingreso.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el inicio del calendario de pagos de abril de 2026. El organismo fijó el 10 de abril como fecha de arranque para las acreditaciones. El cronograma incluye un aumento del 2,9% en todas las prestaciones, con impacto directo en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

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El esquema organiza los cobros según tipo de beneficio y terminación del DNI. El calendario presenta ajustes por los feriados de abril, lo que modifica la distribución habitual de fechas. El sistema mantiene una diferenciación entre jubilaciones mínimas y superiores.

El refuerzo económico continúa vigente durante este mes con un bono extraordinario de $70.000, que se deposita de forma automática junto al haber mensual, con un tope definido para su cobro completo. Los ingresos más altos acceden a un monto proporcional, hasta alcanzar el límite fijado.

anses Monto de las prestaciones de ANSES en abril El aumento de abril se ubica en 2,9% y responde a la fórmula de movilidad vigente. La actualización alcanza a todas las prestaciones del sistema previsional, con nuevos valores que rigen desde este mes. El cálculo toma como referencia la inflación de dos meses atrás y contempla tanto haberes previsionales como asignaciones familiares. Se organizan según categoría bajo los siguientes ordenes:

Jubilaciones y pensiones La jubilación mínima se ubica en $380.319,31 sin bono y alcanza $450.319,31 con el refuerzo completo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor fija un ingreso de $304.255,44 sin bono y $374.255,44 con el adicional incluido.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez registran $266.224,52 sin refuerzo y $336.224,52 con bono. Las madres de siete hijos perciben $450.319,31 con el refuerzo completo.

El haber máximo previsional se ubica en $2.559.188,14 y queda excluido del adicional. El acceso al bono completo corresponde a ingresos de hasta $450.319,31. Los haberes superiores reciben un monto proporcional, con un esquema que ajusta el refuerzo según cada caso.

Asignaciones familiares La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo se fija en $136.664

La AUH por hijo con discapacidad alcanza los $445.002. La Tarjeta Alimentar mantiene los valores del mes anterior. Las familias con un hijo reciben $52.250, las que tienen dos hijos acceden a $81.936 y aquellas con tres o más hijos perciben $108.062. bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026 El calendario de pagos comienza el 10 de abril con las primeras acreditaciones: Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo 10 de abril: DNI terminados en 0

13 de abril: DNI terminados en 1

14 de abril: DNI terminados en 2

15 de abril: DNI terminados en 3

16 de abril: DNI terminados en 4

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22 de abril: DNI terminados en 8

23 de abril: DNI terminados en 9 Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo 24 de abril: DNI terminados en 0 y 1

27 de abril: DNI terminados en 2 y 3

28 de abril: DNI terminados en 4 y 5

29 de abril: DNI terminados en 6 y 7

30 de abril: DNI terminados en 8 y 9 Pensiones No Contributivas 10 de abril: DNI terminados en 0 y 1

13 de abril: DNI terminados en 2 y 3

14 de abril: DNI terminados en 4 y 5

15 de abril: DNI terminados en 6 y 7

16 de abril: DNI terminados en 8 y 9 Asignaciones familiares, universales y por embarazo 10 de abril: DNI terminados en 0

13 de abril: DNI terminados en 1

14 de abril: DNI terminados en 2

15 de abril: DNI terminados en 3

16 de abril: DNI terminados en 4

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20 de abril: DNI terminados en 6

21 de abril: DNI terminados en 7

22 de abril: DNI terminados en 8

23 de abril: DNI terminados en 9 Prenatal y Maternidad 13 de abril: DNI terminados en 0 y 1

14 de abril: DNI terminados en 2 y 3

15 de abril: DNI terminados en 4 y 5

16 de abril: DNI terminados en 6 y 7

17 de abril: DNI terminados en 8 y 9 Prestación por Desempleo 24 de abril: DNI terminados en 0 y 1

27 de abril: DNI terminados en 2 y 3

28 de abril: DNI terminados en 4 y 5

29 de abril: DNI terminados en 6 y 7

30 de abril: DNI terminados en 8 y 9

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