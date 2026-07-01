Aumento de la AUH en julio: cuánto cobrás "de bolsillo" y los nuevos montos con Tarjeta Alimentar

Los valores ya se encuentran en vigencia y modifican el dinero que reciben los titulares de la prestación durante este mes.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) comenzó julio con un aumento del 2,1% , según el esquema de actualización que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ). La suba también alcanza al resto de las asignaciones familiares, además de las jubilaciones y pensiones contempladas por la fórmula de movilidad vigente.

Al mismo tiempo, las familias que cumplen las condiciones establecidas continúan con el cobro de la Tarjeta Alimentar, un complemento económico destinado a reforzar los ingresos de los hogares con hijos .

El monto que ANSES deposita cada mes no coincide con el valor total de la prestación. El organismo aplica una retención del 20% sobre la AUH y acredita el porcentaje restante. Ese dinero retenido puede recuperarse más adelante , siempre que el beneficiario presente la documentación requerida.

La combinación entre la AUH y la Tarjeta Alimentar genera diferencias en los ingresos finales de cada familia . El monto mensual depende de la cantidad de hijos alcanzados por la prestación y de si alguno de ellos cobra la asignación por discapacidad.

ANSES actualizó los importes de la AUH con el incremento correspondiente a julio. Los nuevos valores quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH por hijo: $147.600, con un pago efectivo de $118.079 luego de la retención del 20%

$147.600, con un pago efectivo de $118.079 luego de la retención del 20% AUH por hijo con discapacidad: $481.537

Las familias que además acceden a la Tarjeta Alimentar reciben ese beneficio junto con la asignación, siempre que reúnan los requisitos previstos para el programa.

Un ejemplo permite observar el impacto de estos valores. Una familia con tres hijos, donde uno percibe la AUH por discapacidad, cobra dos asignaciones universales acreditadas mensualmente por $118.079 cada una, más $481.537 correspondientes al hijo con discapacidad. Si ese grupo familiar también recibe la Tarjeta Alimentar destinada a hogares con tres hijos o más el ingreso total del mes asciende a $867.120.

La retención del 20%: Cuánto dinero te descuenta ANSES y cómo recuperarlo

ANSES descuenta todos los meses el 20% del valor de la AUH antes de realizar el depósito mensual. Por ese motivo, quienes cobran la asignación por hijo reciben una parte del monto total y el porcentaje restante queda retenido por el organismo.

En julio, la diferencia entre el valor completo de la AUH por hijo y el dinero acreditado cada mes surge de esa retención. Mientras la prestación alcanza los $147.600, el pago mensual disponible para el beneficiario es de $118.079. El dinero retenido no se pierde. ANSES lo entrega posteriormente cuando el titular presenta la Libreta de la AUH con la documentación correspondiente.

La presentación de esa libreta debe incluir la certificación de escolaridad y los controles de salud de los menores alcanzados por la prestación. Una vez cumplido ese requisito, el organismo liquida el porcentaje retenido.

Este mecanismo forma parte del funcionamiento habitual de la Asignación Universal por Hijo y continúa vigente durante julio sin modificaciones respecto de la modalidad de cobro.

Tarjeta Alimentar en julio: Los tres montos vigentes según la cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar mantiene su función como complemento económico para las familias que reúnen las condiciones establecidas. Durante julio, los importes dependen de la cantidad de hijos incluidos dentro del beneficio.

Los valores vigentes son los siguientes:

familias con un hijo: $72.250

hogares con dos hijos: $113.299

familias con tres hijos o más: $149.425

El monto correspondiente se suma a la AUH cuando el hogar cumple los requisitos para acceder a la prestación alimentaria.

Las familias con tres hijos o más reciben el valor más alto previsto para julio. En el caso del ejemplo informado por ANSES, un hogar con tres hijos, donde uno cobra la AUH por discapacidad, reúne ingresos por $236.158 correspondientes a las dos asignaciones universales acreditadas, $481.537 por la prestación del hijo con discapacidad y $149.425 de Tarjeta Alimentar. El resultado final alcanza $867.120 durante el mes.

ANSES organiza el calendario de pagos de la AUH de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular. Cada beneficiario puede verificar la fecha exacta de acreditación, el lugar de cobro y el detalle de la liquidación desde Mi ANSES, mediante el ingreso con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.