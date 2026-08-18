Detuvieron a Fernando Cerimedo en Bolivia: investigan al exasesor de Milei por un ataque armado contra su expareja

El consultor político fue aprendido en el aeropuerto de Viru Viru en el marco de la investigación por el ataque a balazos contra la activista Nadia Beller, quien permanece internada.

El ex asesor de Javier Milei , Fernando Cerimedo , fue aprehendido durante la madrugada de este martes en el aeropuerto de Viru Viru, en Bolivia, en el marco de la investigación por el ataque armado contra su expareja, la activista cruceña Nadia Beller.

El consultor político fue interceptado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen cuando se encontraba en la terminal aérea y luego fue trasladado a una dependencia policial para prestar declaración.

La detención se produjo luego de que Beller fuera atacada a balazos en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. La mujer recibió tres impactos y permanece internada en una clínica privada, mientras se aguarda información oficial sobre su estado de salud.

Según el medio boliviano El Deber, que difundió las primeras imágenes de su detención, los investigadores analizan una posible vinculación de Cerimedo con el ataque.

El ataque fue registrado por cámaras de seguridad de la zona. De acuerdo con las imágenes incorporadas a la investigación, dos hombres llegaron al hotel vestidos como repartidores y, tras efectuar los disparos, abandonaron la motocicleta en la que se trasladaban antes de escapar.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen continúa con las tareas para identificar y localizar a los autores materiales del ataque, mientras avanza la investigación sobre las circunstancias y las posibles responsabilidades detrás del hecho.

Gentileza @reddtvoficial

Atacaron a balazos a la abogada Nadia Beller en Santa Cruz y sobrevivió al atentado

La abogada y activista Nadia Beller fue atacada a balazos durante la noche del lunes en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. La mujer recibió tres disparos y, según fuentes policiales, se encuentra estable y fuera de peligro.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 en las inmediaciones de un hotel ubicado sobre el canal Isuto y el quinto anillo. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra Beller.

Tres de los disparos alcanzaron a la mujer, que fue auxiliada luego de quedar herida. Un motociclista que se encontraba en la zona también habría sido víctima de los delincuentes, quienes le robaron su vehículo después de que la motocicleta en la que se trasladaban dejara de funcionar.

Tras el hecho, Beller fue trasladada en una ambulancia particular hasta una clínica. Fuentes policiales citadas por el medio boliviano señalaron que permanece estable.

La Policía Boliviana desplegó un operativo para localizar a los responsables. Participaron efectivos de Radiopatrullas 110, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y el Grupo Delta.