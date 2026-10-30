VTV rechazada: el motivo oculto por el que te pueden bochar el auto aunque esté impecable

Algunas modificaciones están permitidas y otras pueden traer problemas, por más que a simple vista parezcan prácticamente iguales.

La VTV revisa mucho más que el funcionamiento del auto, y algunas modificaciones pueden ser motivo de rechazo.

Tener el auto en buen estado no garantiza aprobar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. Aunque el motor funcione perfectamente y no haya problemas mecánicos, un detalle que muchos conductores consideran puramente estético puede ser suficiente para que el vehículo no supere la inspección.

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Se trata de una modificación bastante conocida que suele confundirse con otra muy similar. La diferencia entre ambas puede determinar si el automóvil recibe la aprobación o tiene que regresar a la planta verificadora.

Uno de los motivos menos conocidos por los que un auto puede ser rechazado es tener los vidrios espejados . Aunque se encuentre en perfectas condiciones mecánicas, esta modificación alcanza para desaprobar la Verificación Técnica Vehicular en territorio bonaerense.

Los vidrios espejados pueden hacer que un auto no apruebe la VTV, aunque esté en perfectas condiciones mecánicas.

Son aquellos cristales que presentan un acabado reflectante y producen un efecto similar al de un espejo. Algunos conductores los eligen por su apariencia o para reducir la entrada de luz solar, pero su utilización puede traer problemas al momento de realizar el control obligatorio.

La razón está relacionada con la seguridad. La inspección también evalúa las condiciones de visibilidad y transparencia de los cristales, por lo que no alcanza con tener los frenos o el motor en buen estado. Si las superficies reflectantes impiden cumplir con los requisitos, el automóvil no recibirá la aprobación.

Vidrios espejados vs. polarizados: qué dice la ley y cuál es el único que te reprueba

Aunque muchas personas utilizan ambos términos como si fueran lo mismo, los vidrios espejados y los polarizados tienen características diferentes. Los primeros presentan una superficie reflectante, mientras que los segundos suelen utilizar una lámina oscura para reducir el paso de la luz.

La normativa aplicada en la provincia de Buenos Aires establece una distinción importante. Los cristales espejados son motivo de rechazo, pero los polarizados en las ventanillas laterales o la luneta pueden recibir únicamente una observación durante la verificación.

La situación cambia cuando el polarizado está colocado sobre el parabrisas. En ese caso, también puede impedir la aprobación, ya que afecta directamente las condiciones de visibilidad que se exigen para conducir.

Hay otro detalle que puede generar confusiones. Aprobar la VTV con las ventanillas polarizadas no significa que esa modificación esté permitida por la normativa de tránsito. El conductor puede recibir una multa durante un control en la vía pública, incluso si tiene la oblea vigente.

Si el auto no supera la VTV, el conductor tiene 60 días para solucionar los problemas y volver a la misma planta sin pagar otra vez. Juan Manuel Laurens/GCBA

Todo lo que sí o sí te revisan en la planta verificadora de PBA

La Verificación Técnica Vehicular comprende distintos controles para comprobar que el automóvil esté en condiciones de circular. Además de los cristales, los inspectores revisan componentes fundamentales para la seguridad y el funcionamiento general.

Estos son los principales elementos que se controlan en las plantas bonaerenses:

frenos: se comprueba su funcionamiento y capacidad para detener el vehículo de manera segura

luces: se revisan las delanteras, traseras, de giro y de freno

neumáticos: se controla el estado de las cubiertas y su nivel de desgaste

suspensión: se examinan los componentes que permiten mantener la estabilidad del automóvil

emisión de gases: se realizan mediciones para comprobar los niveles de contaminación

bocina: se verifica que funcione correctamente

estado general: se inspeccionan las condiciones de seguridad de la carrocería y otros componentes

También se presta atención al parabrisas y las ventanillas, especialmente cuando presentan roturas o daños que dificultan la visión del conductor. Dependiendo de la gravedad de los problemas encontrados, el resultado de la inspección puede ser condicional o rechazado.

En ambos casos, el propietario dispone de 60 días corridos para solucionar las fallas y regresar a la misma planta sin pagar nuevamente. Si supera ese plazo, deberá abonar otra vez la tarifa completa para realizar la verificación.

La Provincia permite elegir cualquiera de sus establecimientos habilitados para hacer el trámite por primera vez. Sin embargo, cuando un automóvil no supera la inspección, la revisión gratuita debe realizarse en la misma planta donde se detectaron los problemas.