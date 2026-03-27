Aumentos, bonos y fechas de abril 2026: qué tienen que saber los jubilados de ANSES

Conocé todos los detalles para cobrar de manera efectiva tu jubilación durante abril 2026.

ANSES comenzará con su calendario habitual el 3 de abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles finales sobre los pagos de abril 2026, que incluyen un aumento del 2,9% en las jubilaciones y pensiones, la continuidad del bono de $70.000 para los haberes mínimos y un cronograma de cobros organizado por terminación de DNI .

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Estos ajustes responden al índice de inflación de febrero y buscan garantizar que los ingresos de los jubilados y pensionados mantengan su poder adquisitivo en un contexto económico desafiante. A continuación, los detalles sobre los nuevos montos, quiénes acceden al bono y las fechas exactas de cobro para planificar el mes con precisión.

El ajuste del 2,9% aplicado en abril de 2026 actualiza todos los haberes previsionales , incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los nuevos montos quedan definidos de la siguiente manera:

Este incremento se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero 2026 , que marcó una variación del 2,9%. La actualización se aplica de manera automática a todos los haberes, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

Pensión para madres de 7 hijos : $380.319,31 (igual a la jubilación mínima).

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $266.223,52 (antes $258.720,62).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $304.255,44 (antes $295.680,70).

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene como refuerzo para los jubilados y pensionados de menores ingresos . Los detalles sobre su alcance son los siguientes:

Los beneficiarios del bono completo ($70.000) son quienes perciben el haber mínimo ($380.319,31), lo que lleva su ingreso total a $450.319,31, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y los de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Los beneficiarios de un bono proporcional son quienes cobran más que la jubilación mínima pero menos de $450.319,31 reciben un monto adicional para alcanzar ese tope. Por ejemplo, un jubilado que percibe $400.000 obtendrá un bono de $50.319,31.

Por último, aquellos excluidos del bono son los jubilados y pensionados con haberes superiores a $450.319,31.

El depósito del bono se realiza junto con el haber mensual, sin necesidad de gestiones adicionales. Los beneficiarios pueden verificar el desglose del pago (aumento + bono) a través de la plataforma Mi ANSES o la app móvil, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en abril 2026

Calendario Feriados Freepik Freepik

El calendario de pagos de abril 2026 se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Estas son las fechas confirmadas:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 3 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: 4 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: 7 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: 8 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: 9 de abril.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de abril.

DNI terminados en 1: 11 de abril.

DNI terminados en 2: 14 de abril.

DNI terminados en 3: 15 de abril.

DNI terminados en 4: 16 de abril.

DNI terminados en 5: 17 de abril.

DNI terminados en 6: 18 de abril.

DNI terminados en 7: 21 de abril.

DNI terminados en 8: 22 de abril.

DNI terminados en 9: 23 de abril.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 17 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: 18 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: 21 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: 22 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: 23 de abril.

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El aumento del 2,9% y la continuidad del bono de $70.000 aseguran que los jubilados y pensionados mantengan un ingreso acorde al costo de vida durante abril 2026. Para evitar inconvenientes, se recomienda consultar el monto exacto y la fecha de cobro en Mi ANSES o la app oficial, verificar que los datos bancarios estén actualizados para recibir el depósito sin demoras y retirar el dinero con anticipación si se cobra en efectivo, especialmente en días cercanos a fines de semana o feriados.