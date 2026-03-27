La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles finales sobre los pagos de abril 2026, que incluyen un aumento del 2,9% en las jubilaciones y pensiones, la continuidad del bono de $70.000 para los haberes mínimos y un cronograma de cobros organizado por terminación de DNI.
Aumentos, bonos y fechas de abril 2026: qué tienen que saber los jubilados de ANSES
Conocé todos los detalles para cobrar de manera efectiva tu jubilación durante abril 2026.
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Estos ajustes responden al índice de inflación de febrero y buscan garantizar que los ingresos de los jubilados y pensionados mantengan su poder adquisitivo en un contexto económico desafiante. A continuación, los detalles sobre los nuevos montos, quiénes acceden al bono y las fechas exactas de cobro para planificar el mes con precisión.
Aumentan las jubilaciones de ANSES en abril
El ajuste del 2,9% aplicado en abril de 2026 actualiza todos los haberes previsionales, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los nuevos montos quedan definidos de la siguiente manera:
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Jubilación mínima: $380.319,31 (antes $369.600,88).
Jubilación máxima: $2.559.188,91 (antes $2.487.063,95).
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44 (antes $295.680,70).
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $266.223,52 (antes $258.720,62).
Pensión para madres de 7 hijos: $380.319,31 (igual a la jubilación mínima).
Este incremento se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero 2026, que marcó una variación del 2,9%. La actualización se aplica de manera automática a todos los haberes, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios.
Bono de $70.000: quiénes lo cobran y cómo será el depósito
El bono extraordinario de $70.000 se mantiene como refuerzo para los jubilados y pensionados de menores ingresos. Los detalles sobre su alcance son los siguientes:
Los beneficiarios del bono completo ($70.000) son quienes perciben el haber mínimo ($380.319,31), lo que lleva su ingreso total a $450.319,31, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y los de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Los beneficiarios de un bono proporcional son quienes cobran más que la jubilación mínima pero menos de $450.319,31 reciben un monto adicional para alcanzar ese tope. Por ejemplo, un jubilado que percibe $400.000 obtendrá un bono de $50.319,31.
Por último, aquellos excluidos del bono son los jubilados y pensionados con haberes superiores a $450.319,31.
El depósito del bono se realiza junto con el haber mensual, sin necesidad de gestiones adicionales. Los beneficiarios pueden verificar el desglose del pago (aumento + bono) a través de la plataforma Mi ANSES o la app móvil, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en abril 2026
El calendario de pagos de abril 2026 se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Estas son las fechas confirmadas:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: 3 de abril.
DNI terminados en 2 y 3: 4 de abril.
DNI terminados en 4 y 5: 7 de abril.
DNI terminados en 6 y 7: 8 de abril.
DNI terminados en 8 y 9: 9 de abril.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril.
DNI terminados en 2 y 3: 11 de abril.
DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril.
DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril.
DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE)
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DNI terminados en 0: 10 de abril.
DNI terminados en 1: 11 de abril.
DNI terminados en 2: 14 de abril.
DNI terminados en 3: 15 de abril.
DNI terminados en 4: 16 de abril.
DNI terminados en 5: 17 de abril.
DNI terminados en 6: 18 de abril.
DNI terminados en 7: 21 de abril.
DNI terminados en 8: 22 de abril.
DNI terminados en 9: 23 de abril.
Pensiones No Contributivas (PNC)
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DNI terminados en 0 y 1: 17 de abril.
DNI terminados en 2 y 3: 18 de abril.
DNI terminados en 4 y 5: 21 de abril.
DNI terminados en 6 y 7: 22 de abril.
DNI terminados en 8 y 9: 23 de abril.
El aumento del 2,9% y la continuidad del bono de $70.000 aseguran que los jubilados y pensionados mantengan un ingreso acorde al costo de vida durante abril 2026. Para evitar inconvenientes, se recomienda consultar el monto exacto y la fecha de cobro en Mi ANSES o la app oficial, verificar que los datos bancarios estén actualizados para recibir el depósito sin demoras y retirar el dinero con anticipación si se cobra en efectivo, especialmente en días cercanos a fines de semana o feriados.
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