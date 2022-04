Recorre Argentina durmiendo en su auto y se gana la vida lavando tapizados

Y así fue. Se animó a lo desconocido, a desandar nuevos caminos, y a enfrentarse a una nueva vida. Con su auto y su trabajo. Inseparables compañeros.

“Desde joven me voy de vacaciones en carpa. Tuve una casa rodante. Y hay lugares en donde no podes entrar con ese tipo de vehículo, entonces me armé una cama dentro del auto. Lo compré hace 10 años, y como siempre soñé con hacer esta vida, lo pude lograr cuando mi círculo se me cerró; mi hijo más grande se independizó, tenía mi trabajo, me quedé sola y aposté a esto”, recordó.

Y agregó: “esta vida me apasiona. Conocer los pueblos chicos es hermoso, algo que siempre quise hacer. En algunos pueblos me va muy bien, en otros no. Lo mío va de boca en boca y si en uno me va bien, automáticamente empiezan a recomendarme. Así voy ganando clientes. Hace dos años que viajo comenzando desde Neuquén hasta el norte, hacia Jujuy, porque le tengo un poco de miedo al frío. En diciembre tengo pensando llegar a Ushuaia, por eso voy a ir a la Quiaca y empezaré a bajar, paso por Buenos Aires, visito a mis padres y aprovecho a trabajar un poquito más fuerte. Una vez que termino ahí, empiezo mi viaje para la Patagonia”.

carla 3.jpg

Sobre las intenciones futuras en esta aventura, Carla afirma que su sueño es “recorrer toda la Argentina. Después, me encantaría llegar a Perú. Hay ciertas cosas que las pienso mucho; soy precavida, pensá que soy una mujer viajando sola, se me rompió el auto en un momento y eso me complica todo. Actualmente estoy en la Rioja, con rumbo al norte para seguir con la travesía”.

CÓMO ES VIVIR EN UN AUTO

Su auto es su casa. Duerme, cocina y se higieniza dentro del vehículo. Se acostumbró a esa vida y la lleva con orgullo.

“Tengo mi garrafa con anafe y cosas de cocina, me cocino bastante porque soy vegetariana. Además, tengo un bidón de agua de 12 litros con canilla, lo uso para mi higiene y cuando no encuentro baños, lo utilizo. Tengo un lugar en el vehículo ambientado para bañarme; utilizo una esponja, jabón y demás”, puntualizó.

Sobre las anécdotas que tuvo a lo largo de esta vivencia personal, Carla recordó: “hay muchas anécdotas; viajé siempre sola, amo hacer trekking, me apasiona y me voy encontrando con cientos de vivencias. Nunca tuve un problema, la gente se solidariza conmigo, con cualquiera cosa. Un termo de agua caliente y hasta ofrecerme bañarse en su casa. Me sorprende mucho”.

carla 2.jpg

“En una oportunidad pasé por Mendoza a visitar a un amigo mecánico y viví una semana en su taller, porque mi auto quedó varado ahí. Me lo tuvo que arreglar. Pero el destino quiso que la historia vuelva a repetirse; pasé a saludarlo 7 años después y el auto se paró, parecía increíble, lo buscaba él”.

Por último, la mujer nacida en San Fernando aclaró que esto “lo seguiré haciendo mientras pueda, el día que necesite volver a Buenos Aires, lo haré. Mientras pueda hacerlo, lo haré. Soy cero materialista, y en Buenos Aires me encontré fuera del sistema, necesitaba probar algo nuevo, realizar una aventura como esta. Y lo hice, pero voy por más”, concluyó.