Secuestraron piezas de taxidermia sin documentación en un restaurante

Tras una denuncia, la Justicia inspeccionó un local gastronómico porteño que exhibía cuatro ejemplares de fauna autóctona y exótica, uno de una especie protegida.

Se secuestró un ciervo de los pantanos, especie protegida por Cites.

Tras una consulta a la Justicia, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo del fiscal Blas Matías Michienzi , realizó una inspección integral en un restaurante luego de haber recibido una denuncia sobre la exhibición de piezas de taxidermia de fauna autóctona y exótica en ese local gastronómico.

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Así se secuestraron cuatro ejemplares sin la documentación respaldatoria correspondiente, uno de ellos de una especie protegida .

Durante la inspección al restaurante de Sarmiento al 600 de la Ciudad de Buenos Aires se detectó la presencia de:

-Un ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), una especie protegida e incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) .

-Dos ciervos dama (Dama dama), también conocidos como gamo común europeo; y un ciervo axis (Axis axis), denominado chital o ciervo moteado; cuya caza está permitida bajo determinadas condiciones y que ello se acredita con la documentación correspondiente de la autoridad de aplicación.

Dos ciervos dama y un ciervo axis también fueron incautados por falta de permisos.

Las piezas se encontraban exhibidas al público, pero los responsables del establecimiento gastronómico no contaban con la documentación respaldatoria que acreditara la legal tenencia de dichos ejemplares.

En consecuencia, personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y de la Brigada Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación procedió al secuestro de la totalidad de las piezas en el marco de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

La investigación estuvo a cargo de personal del CIJ, que trabajó junto a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) y la Brigada Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente.

Estos organismos trasladaron las piezas secuestradas al depósito de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.