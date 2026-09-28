Fuerte temporal azotó Córdoba con tormentas, granizo y ráfagas de viento mientras rige alerta meteorológica

Un frente frío provocó un marcado cambio de tiempo durante la madrugada. Se esperan precipitaciones intensas y máximas de entre 21 y 24 grados.

Córdoba comenzó el lunes con tormentas, granizo y un marcado descenso de la temperatura.

Un fuerte temporal azotó Córdoba durante las primeras horas de este lunes con tormentas, abundante caída de granizo y ráfagas de viento , en medio de una alerta amarilla vigente para buena parte de la provincia. El fenómeno llegó acompañado por un marcado descenso de la temperatura después de un domingo con registros superiores a los 34 grados.

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Las primeras precipitaciones comenzaron durante la madrugada y en algunos sectores estuvieron acompañadas por una intensa granizada . El cambio de tiempo responde al ingreso de un frente frío y al encuentro entre una masa de aire cálido y otra más fresca y húmeda.

El Sistema de Alerta Temprana mantiene para la mañana de este lunes un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. De acuerdo con el informe oficial, los fenómenos podrían estar acompañados por “intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas”.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre los 20 y los 50 milímetros , aunque podrían ser superados de manera puntual. La inestabilidad continuará con el avance de la jornada y las temperaturas máximas se ubicarán entre los 21 y los 24 grados .

El meteorólogo Marcelo Madelón advirtió que durante la madrugada ya se habían registrado episodios intensos. “Se están formando tormentas. Ya pasó una, por lo menos por mi barrio, pasadas las 5 de la mañana, con mucho granizo en la zona norte de Córdoba, pero hay nuevas tormentas que se ven en el radar”, explicó en diálogo con Cadena 3.

El sistema se desplaza desde el oeste-noroeste hacia la capital provincial y afecta también sectores como Villa Carlos Paz y el corredor de la Ruta 5 entre Alta Gracia y Córdoba.

El granizo afectó distintos sectores de la provincia durante las primeras horas de la mañana. @glacapde

Granizo en seco y un brusco cambio de temperatura

Uno de los episodios más fuertes se produjo sobre la Ruta 5, a la altura del peaje, donde durante las primeras horas del día se registró una importante caída de granizo. Las piedras alcanzaron un tamaño considerable y golpearon con intensidad distintos sectores del corredor vial.

El fenómeno se produjo después de una jornada marcada por temperaturas considerablemente más altas. Córdoba había alcanzado los 34,6°C el domingo, mientras que en el norte argentino los registros se aproximaron a los 45 grados.

La inestabilidad responde al encuentro entre dos masas de aire con características diferentes: el aire caliente que predominó durante el domingo y otro más fresco y húmedo que comenzó a ingresar sobre el centro del país. Este escenario favoreció la formación de las tormentas registradas durante la madrugada.

Las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse en Córdoba hasta el martes inclusive. @leoguevara80

Hasta cuándo seguirán las lluvias

Las condiciones inestables se mantendrían hasta el martes inclusive, cuando también está previsto el ingreso de viento del sector sur. La abundante nubosidad contribuirá a que las temperaturas no registren grandes variaciones durante los próximos días.

Además, la mayor disponibilidad de humedad en la atmósfera, en un contexto atravesado por el fenómeno de El Niño, favorece la generación de lluvias y tormentas, aunque no todos los eventos registrados responden directamente a ese fenómeno.

La alerta meteorológica también alcanza sectores de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes.