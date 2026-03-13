Balearon a un vendedor de celulares: las cámaras de sus gafas registraron todo + Seguir en









Gabriel García, de 32 años, recibió un disparo en la pierna derecha mientras realizaba una entrega en la plaza Díaz Vélez. La Fiscalía N°23 investiga el hecho caratulado como robo a mano armada y lesiones.

Las imágenes del robo y ataque fueron grabadas por las gafas de la propia víctima.

Un hombre de 32 años que vende celulares a través de redes sociales recibió un disparo en la pierna derecha el 2 de marzo durante un intento de robo en el barrio porteño de Barracas. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Santo Domingo y Santa Elena, donde Gabriel García había acordado encontrarse con un comprador para entregar un teléfono iPhone.

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Según se desprende de los videos que la víctima publicó en sus cuentas de TikTok e Instagram, García aguardaba en su moto cuando un joven que se encontraba en la plaza lo observó. Al consultarle si era el cliente que esperaba, el sujeto respondió que no y se retiró. Instantes después llegó el presunto comprador, quien revisó la caja del teléfono durante varios minutos. En ese momento, el primer individuo regresó, extrajo un arma y exigió la entrega del dispositivo.

García intentó escapar en su moto. Fue entonces cuando el delincuente efectuó un disparo que impactó en su pierna derecha. Durante la huida, el vendedor pidió auxilio a los vecinos del barrio, quienes lo asistieron hasta que llegó personal de la Comisaría Vecinal 4D. El SAME trasladó al herido al Hospital Penna, donde fue atendido sin riesgo de vida.

La investigación Las imágenes obtenidas a través de las gafas con cámara que portaba García en el momento del hecho constituyen la principal evidencia disponible para identificar a los sospechosos. Los videos, difundidos por la propia víctima, registran la secuencia completa del ataque.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°23, que caratuló el caso como robo a mano armada y lesiones. Desde el organismo indicaron que las actuaciones se encuentran en curso y que se trabaja para identificar y detener a los implicados.

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