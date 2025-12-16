Un patrullero atropelló a una nena de 2 años en Pilar: se encuentra en grave estado

La niña permanece internada en terapia intensiva tras ser embestida por un móvil policial en Del Viso. Vecinos denuncian negligencia y exigen respuestas.

El patrullero involucrado en el hecho que dejó a una nena de 2 años internada en estado crítico en Del Viso.

Un patrullero atropelló a una nena de 2 años en la localidad bonaerense de Del Viso , provocándole heridas de extrema gravedad que obligaron a su internación en terapia intensiva y generaron una profunda conmoción entre vecinos y familiares, que reclaman justicia y el esclarecimiento inmediato de las responsabilidades.

La menor permanece internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Federico Falcón. Según confirmaron sus familiares, debió ser sometida a una cirugía de urgencia a raíz de un hundimiento de cráneo provocado por el impacto del móvil policial. El hecho ocurrió frente a la vivienda de la niña, en una zona residencial del partido de Pilar.

El episodio desató un fuerte malestar en el barrio. Vecinos que presenciaron la secuencia aseguraron que el atropello se produjo por un descuido de los efectivos policiales que circulaban en el patrullero. Según denunciaron, la oficial que conducía el vehículo estaba usando el teléfono celular al momento del siniestro, al igual que el acompañante, una versión que ahora deberá ser corroborada por la Justicia.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la conductora del móvil policial ni informaron si se le practicaron controles de alcoholemia o pericias complementarias. La causa quedó en manos del Poder Judicial, que deberá determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer eventuales responsabilidades penales y administrativas.

Mientras avanza la investigación, la familia de Bianca inició una cadena de oración en redes sociales para pedir por su recuperación. El pedido se viralizó rápidamente y fue acompañado por mensajes de apoyo y solidaridad.

“Por favor, les pido, con una mano en mi corazón, que hagamos una cadena de oración por B.. La chocó un patrullero. Dios mío, su mamá necesita de tod@s nosotros. Compartan porque esto se tiene que saber, no puede quedar impune. Mi vida tan pequeñita”, expresa el posteo difundido en Facebook.

La publicación comenzó a circular mientras la niña continúa internada en estado muy grave en el Hospital Federico Falcón de Del Viso, donde recibe atención permanente del equipo médico.

En el barrio, la indignación crece con el paso de las horas. Los vecinos exigen sanciones, transparencia en la investigación y respuestas concretas, mientras la familia de Bianca atraviesa horas decisivas a la espera de señales alentadoras sobre su evolución médica.