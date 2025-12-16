Violenta pelea callejera en Córdoba: cinco hombres se enfrentaron a los golpes, patadas y botellazos + Seguir en









Un violento enfrentamiento entre dos grupos de hombres quedó registrado en video en el centro de Córdoba y derivó en daños materiales e investigación policial.

La agresión incluyó golpes, patadas y botellazos y motivó la intervención de la Policía.

Durante la madrugada de este lunes se registró un violento enfrentamiento en la ciudad de Córdoba, cuando un grupo de hombres se peleó a golpes, patadas y botellazos en plena vía pública, generando destrozos, insultos y la intervención posterior de la Policía, que tomó conocimiento del hecho tras un llamado al 911.

El episodio ocurrió sobre la calle San Lorenzo al 150 y fue grabado por un vecino que luego difundió las imágenes en redes sociales. En el video se observa a alrededor de cinco hombres involucrados directamente en la pelea, mientras otras personas permanecían alrededor como testigos del violento cruce. La situación se desarrolló en pocos minutos, pero con una escalada rápida de agresiones físicas y verbales.

pelea callejera cordoba Un video mostró la pelea entre varios hombres durante la madrugada en el centro de Córdoba. @CVNvaCba Según se reconstruyó, tres de los hombres comenzaron a increpar a otros dos que se encontraban junto a un automóvil estacionado, con la aparente intención de subirse al vehículo. En medio de la discusión apareció un trabajador de estacionamiento informal, conocido como “naranjita”, quien intentó mediar para evitar que el conflicto pasara a mayores, aunque no logró frenar la violencia.

Pelea callejera en Córdoba: golpes, botellazos y tensión en plena madrugada La pelea se intensificó cuando uno de los agresores arrojó un elemento contundente que impactó en la cabeza de uno de los jóvenes que estaba parado junto a la puerta del auto. En ese momento, uno de los involucrados gritó: “somos de Villa El Libertador, otario”, mientras continuaban los golpes y las patadas, de acuerdo con lo informado por ElDoce.

El enfrentamiento se extendió durante aproximadamente un minuto y medio, hasta que los agresores se retiraron corriendo del lugar. El propietario del vehículo afectado realizó una denuncia policial minutos después, en la que quedaron asentados los daños materiales provocados durante la pelea.

Las autoridades confirmaron que iniciaron una investigación a partir del llamado al 911, las imágenes registradas y los testimonios recolectados. Hasta el momento no se informaron detenciones ni heridos de gravedad, según el parte oficial de la Policía de Córdoba.

Temas Córdoba

Policiales