Banco Nación lanza una promoción para apuntalar el alicaído sector del turismo

El Banco Nación eligió la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025) como escenario para anunciar un paquete de promociones destinado a dinamizar los viajes dentro del país. La propuesta contempla financiación de hasta 12 cuotas sin interés y rebajas de hasta 20% en diferentes servicios vinculados al turismo.
La propuesta estará disponible para quienes utilicen tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad, y se aplicará a distintos rubros.
El acto de apertura de la feria en La Rural reunió a las principales autoridades nacionales, entre ellas el presidente Javier Milei, acompañado por Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, los ministros Lisandro Catalán y Patricia Bullrich, el secretario de Turismo Daniel Scioli, el titular del Banco Nación Daniel Tillard y el presidente de la FIT Andrés Deyá.
Durante la presentación, Tillard remarcó que el banco “reforzó su oferta para acompañar el turismo interno” y subrayó que tanto empresas del sector como particulares podrán acceder de manera inmediata a las promociones con solo hacerse clientes de la entidad.
Los beneficios del Banco Nación para turismo
La propuesta estará disponible para quienes utilicen tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco, y se aplicará a distintos rubros:
Agencias de viajes: planes en 6, 9 y 12 cuotas sin interés para destinos nacionales.
Hoteles y hosterías: 10% de descuento sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés, además de 9 y 12 cuotas a través de MODO BNA+.
Gastronomía: 20% de descuento con tope de $10.000 por compra con MODO BNA+.
Alquiler de autos: hasta 12 cuotas sin interés con MODO BNA+.
Balnearios: 10% de descuento y 6 cuotas sin interés, sin límite de reintegro.
Micros de larga distancia nacionales: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés.
Productos regionales: 20% de rebaja y 3 cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000 por tarjeta.
Quienes visiten la feria podrán acercarse al stand institucional del Banco Nación, donde especialistas brindan asesoramiento personalizado sobre estas promociones y otros servicios de la entidad.
La FIT 2025 reúne este año a las 24 provincias argentinas y más de 60 países, con cerca de 1.700 expositores y una expectativa de más de 135.000 visitantes. En ese marco, el Banco Nación busca consolidarse como aliado estratégico del sector turístico y facilitar el acceso a viajes y experiencias en todo el país mediante financiamiento y descuentos.
