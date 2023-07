Bandera de Los Monos: la polémica escucha telefónica entre Cantero y Vinardi desde la cárcel

En las conversación telefónica que mantuvieron Cantero (alojado en el penal de Marcos Paz) y Vinardi (Ezeiza), se puede escuchar cómo el líder de la banda desliza en relación al traslado de la bandera: “Capaz otro día para que no se arme quilombo. Capaz otra fecha, Monchito. Hagan lo que ustedes quieran, si el quilombo lo van a tener ustedes, no yo. Yo no tengo nada que ver”. A lo que su ladero respondió: “Vos estás abrazado con nosotros. Es una caricatura nada más”.