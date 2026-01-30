El documento "obligatorio" de ANSES que pocos conocen y todos necesitan para cobrar beneficios + Seguir en









El organismo previsional suele pedir una documentación que es esencial pero que no todos saben cómo tramitarla.

ANSES: la documentación obligatoria que no todos saben como tramitarla.

El trámite más solicitado y menos conocido de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es la Certificación Negativa. Aunque muchos desconocen su existencia, este comprobante resulta indispensable para realizar gestiones administrativas en instituciones públicas y privadas, desde inscripciones en programas sociales hasta trámites bancarios.

ANSES lo exige para verificar que el solicitante no percibe prestaciones vigentes, no registra aportes laborales o no cuenta con obra social activa. Sin este documento, procesos como la solicitud de préstamos, la acreditación de situación laboral o el acceso a beneficios municipales pueden verse demorados o rechazados.

anses página.png ¿Para qué sirve realmente y por qué te lo van a pedir en el banco u obra social? La Certificación Negativa funciona como un comprobante oficial que demuestra que una persona no registra ingresos, beneficios previsionales o cobertura social en ANSES. Este documento acredita que el solicitante:

No tiene aportes como trabajador en relación de dependencia.

No registra declaraciones juradas en provincias no adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

No realiza aportes como monotributista, autónomo o personal de casas particulares.

No cobra asignaciones familiares, AUH, Asignación por Embarazo ni programas sociales.

No percibe Prestación por Desempleo ni beneficios previsionales vigentes.

No cuenta con cobertura de obra social registrada. Este certificado suele ser requerido para inscribirse en programas educativos, gestionar beneficios municipales o provinciales, acreditar situación laboral ante instituciones o acceder a préstamos bancarios y defensa jurídica gratuita.

Paso a paso: cómo bajarlo en 2 minutos sin salir de tu casa El trámite se realiza de manera sencilla y digital a través de dos vías:

Desde la web oficial de ANSES: Ingresar a www.anses.gob.ar.

Seleccionar la opción "Certificación Negativa".

Ingresar el número de CUIL.

Elegir el período a consultar (dentro de los últimos seis meses). Desde la app "mi ANSES": Abrir la aplicación con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder a la sección "Mis datos".

Descargar la Certificación en formato digital. En ambos casos, el documento se genera de forma inmediata y puede presentarse en versión impresa o digital. El error común que invalida tu trámite y cómo evitarlo Un error frecuente radica en no verificar que el período seleccionado corresponda a los últimos seis meses. La Certificación tiene una validez de 30 días desde su emisión y no requiere sello ni firma de un agente. Otro detalle clave es asegurarse de que el documento refleje correctamente el estado de monotributista social (si aplica), ya que algunos trámites exigen este dato. Revisar la información antes de enviar o presentar el comprobante evita rechazos en gestiones posteriores.

