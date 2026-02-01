PUAM de ANSES: cuánto cobro con aumento en febrero 2026 + Seguir en









El organismo brinda una ayuda económica para aquellos afiliados mayores que lo precisen.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una pensión que equivale al 80 % de la jubilación mínima y se paga de manera mensual.

El 2026 comenzó con grandes beneficios para quienes perciben haberes previsionales y asignaciones de ANSES, ya que el organismo confirmó un ajuste del 2,8 %, más un refuerzo extraordinario, lo que mejora los montos finales depositados del mes próximo.

Entre las prestaciones incluidas aparece la PUAM, que este febrero, entre el aumento y los beneficios adicionales, se elevará por encima de los $357.000. Es una ayuda muy importante para miles de adultos mayores que dependen de este ingreso mensual.

jubilados anses.jpg Depositphotos De cuánto es la PUAM de ANSES en febrero 2026 La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una pensión que equivale al 80 % de la jubilación mínima y se paga de manera mensual. Además, habilita el acceso al aguinaldo, a los bonos extraordinarios que disponga ANSES y a la cobertura médica de PAMI.

Esta pensión está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes requeridos para jubilarse, y garantiza un ingreso mensual a quienes quedaron fuera del sistema contributivo.

Durante febrero 2026, de recibir el bono extra mensual, el total de la PUAM quedaría en los siguientes valores:

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $357.403,47 ($287.403,47 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Calendario de pagos PUAM de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 Según el último número de DNI de los afiliados, el calendario de cobros será el siguiente: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0: 9 de febrero

9 de febrero DNI terminados en 1 : 10 de febrero

: 10 de febrero DNI terminados en 2: 11 de febrero

11 de febrero DNI terminados en 3: 12 de febrero

12 de febrero DNI terminados en 4: 13 de febrero

13 de febrero DNI terminados en 5: 18 de febrero

18 de febrero DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

19 de febrero DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

23 de febrero DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

24 de febrero DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

25 de febrero DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

26 de febrero DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

