Ayuda Escolar Anual de ANSES: cómo es el trámite y quiénes quedan excluidos

El ANSES paga un monto anual destinado a cubrir parte de los gastos escolares. A qué familias alcanza el beneficio y cómo presentar el certificado escolar.

El comienzo de las clases, suele traer consigo un aumento en los gastos para todas las familias argentinas. Entre los útiles, uniformes, guardapolvos y materiales escolares, el presupuesto del hogar se ve exigido durante marzo . En ese contexto, el Estado mantiene distintos programas de asistencia destinados a acompañar a los hogares con hijos en edad escolar.

Uno de ellos es la Ayuda Escolar Anual, que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), un beneficio que en 2026 cuenta con un refuerzo para garantizar un monto mínimo de $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos.

La Ayuda Escolar Anual es un beneficio que paga el Estado una vez por año con el objetivo de acompañar a las familias argentinas en los gastos durante el inicio del ciclo lectivo. El aporte está pensado para cubrir parte de los costos extra que suelen aparecer en esta parte del año, como por ejemplo la compra de útiles, mochilas, uniformes y distintos materiales escolares.

El pago es administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Para este año el Gobierno confirmó que el beneficio tendrá un monto mínimo de $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos . El monto puede variar según la situación del beneficiario, pero el refuerzo garantiza que ninguna familia cobre menos que esa cifra.

Este beneficio está pensado para las familias que tienen hijos en edad escolar y ya reciben asignaciones familiares o la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Esta ayuda la pueden recibir los niños a partir de los 45 días de nacido hasta el mes que cumpla 18 años. Deben asistir si o si a establecimientos educativos, ya sean públicos o privados, incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario). En el caso de que se trate de un niño con discapacidad, no hay límite de edad, mientras puedan acreditar escolaridad.

Por otra parte, los ingresos del grupo familiar no deben superar los $5,2 millones mensuales y ni aproximadamente los $2,6 millones por integrante.

Pueden acceder:

Jubilados y pensionados que cobran asignaciones familiares.

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Beneficiarios de la AUH.

Quiénes quedan afuera de la ayuda de ANSES

Aunque es una realidad que la ayuda escolar anual alcanza a una gran cantidad de familias, hay algunos casos en los que no pueden acceder a este beneficio.

Quedan excluidos quienes superen los límites de ingresos establecidos por el organismo y también aquellas familias que actualmente no reciben asignaciones familiares ni la AUH, ya que la ayuda funciona como un complemento de esas prestaciones.

Otro ejemplo en el que no se puede cobrar la ayuda, es cuando los hijos no cumplen con el requisito de escolaridad. El programa exige que los menores asistan a establecimientos educativos reconocidos oficialmente, por lo que es necesario presentar el certificado correspondiente que acredite la asistencia. Por último, los bebés que tengan menos de 45 días y los adolescentes con más de 17 años tampoco pueden gozar de este beneficio.

¿Hay que hacer un trámite para cobrar la Ayuda Escolar?

En la mayoría de casos el pago se realiza de forma automática en el mes de marzo para las personas que ya presentaron el certificado escolar el año anterior. Sin embargo, el certificado escolar debe realizarse todos los años y hay tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año para generar y cargar el formulario completo a través de mi ANSES.

El procedimiento para realizar el trámite es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección Hijos y después tocá Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.

Elegí Generar Certificado, completar los datos requeridos y seleccioná Generar.

Imprimí el certificado y llevalo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen.

Para este paso hay que tener en cuenta lo siguiente: que el certificado sea el del ciclo escolar en curso, que los datos esten completados con letra clara y legible, sin tachaduras ni enmiendas. En el caso de que esté todo en condiciones, tildá la casilla de "Alumno Regular" y la de "Incorporado a la Enseñanza Oficial"

Una vez que el certificado esté completo y con las firmas sacale una foto nítida

Por último, subilo a MI ANSES.

Una vez presentado el certificado, el pago suele acreditarse entre 30 y 60 días después.